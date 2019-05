Le Bande musicali giovanili pronte per la 22esima Rassegna di Chatillon

Conto alla rovescia per la 22esima edizione della Rassegna delle Bande musicali giovanili, organizzata per sabato 11 maggio a Chatillon e ormai diventata un appuntamento fisso e atteso per la realtà bandistica locale.

L’evento, che ha per protagonisti gli allievi dei gruppi bandistici valdostani, è stato concepito per offrire ai giovani musicisti la possibilità di esibirsi, di condividere l’esperienza del fare musica insieme, di confrontarsi con bambini e ragazzi provenienti dalle altre Scuole di Musica. I complessi bandistici, infatti, si esibiscono svariate volte durante l’anno, anche fuori dal Comune di appartenenza, ma i gruppi formati dagli allievi iscritti ai corsi delle Scuole di Musica gestite dalle Bande Musicali di solito suonavano in pubblico unicamente in occasione del saggio di fine anno. La manifestazione in oggetto ha rappresentato, pertanto, negli anni e rappresenta tutt’ora un’opportunità preziosa per gli allievi, come dimostra la partecipazione sempre numerosa di gruppi non solo valdostani.

Programma:

La manifestazione si aprirà alle ore 14.30 con una sfilata dei gruppi partecipanti dall’inizio del paese fino alla piazza Volontari del Sangue dove dalle ore 15 si terranno i concerti.



Al termine (verso le ore 19) esecuzione, da parte di tutti i gruppi riuniti, della marcia convegno e consegna degli attestati di partecipazione.

Nel caso il tempo fosse poco propizio non si effettuerà la consueta sfilata, ma soltanto i concerti presso il Palazzetto dello Sport di Chatillon con inizio alle ore 14.30.

Partecipanti:

Alla Rassegna 2019 organizzata dal Corps Philhamornique de Châtillon con la collaborazione del Comune di Châtillon e dell'Associazione commercianti, con il patrocinio della Fédération des Harmonies Valdôtaines e con il sostegno di alcuni sponsor privati, interverranno 12 gruppi, rappresentativi di 13 scuole di musica, per un totale di circa 350 giovani musicisti:

1. Banda giovanile di Arnad, diretta da Elena Bétemps

2. Banda giovanile di Chambave, diretta da François Philippot

3. Banda giovanile di Châtillon, diretta da Davide Enrietti

4. Banda giovanile di Donnas diretta da Silvia Yeuillaz

5. Banda giovanile di Fénis, diretta da Clément Deanoz

6. Banda giovanile di Issime e Gaby, diretta da Alessandro Stevenin e composta dagli allievi delle scuole di musica delle bande di Issime e Gaby

7. Banda giovanile di Montjovet, diretta da Noemi Bazzanella

8. Banda giovanile di Pont-Saint-Martin, diretta da Simone Allione

9. Banda giovanile di Verrès , diretta da Sonia Bozzetti

10. Banda giovanile di Carema (TO), diretta da Matteo Bosonetto

11. Banda giovanile di Romagnano Sesia (NO), diretta da Roberto Giuliani

12. Minibanda d’Settu e d’Quisné, diretta da Dino Domatti, composta dagli allievi della scuola di musica gestita in maniera unificata dalle bande musicali di Settimo Vittone, Quincinetto, Tavagnasco e Quassolo

Sarà riproposto il fotocontest #CLICKTHEBAND per raccontare in immagini l’evento: tutti i partecipanti sono invitati ad immortalare la manifestazione in una foto e inviarla all’indirizzo info@musique1780.it entro la mezzanotte di martedì 14 maggio. Le foto verranno pubblicate sul profilo instagram del gruppo @corps_philharmonique_chatillon e tutti sono invitati a votare la propria foto preferita entro il 31 maggio. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.musique1780.it