Pont-Saint-Martin: Serata sul pensiero di Federico Chabod

In occasione delle imminenti elezioni europee e del dibattito sulla riorganizzazione della unione europea si intende approfondire l’attualità del pensiero sull’Europa di Federico Chabod, grande intellettuale valdostano.

Parlare di Federico Chabod in questo momento non è fuori luogo, oggi infatti si stanno riproponendo le stesse situazioni che hanno afflitto l’Europa nel secolo scorso, un confronto acceso fra ideologie diverse penalizzato dalle pericolose derive assolutiste e sovraniste che si manifestano un po’ dappertutto negli stati europei.

Federico Chabod nel corso della sua attività di storico, politico e alto intellettuale ha saputo ben interpretare l’identità di valdostano, italiano e soprattutto di uomo europeo. Può essere dunque utile ripartire dalla sua idea di Europa per ridefinire opportunamente una nuova Europa in opposizione a quella affermatasi sinora, una unione democraticamente deficitaria, commerciale, tecnocratica e senza una cultura condivisa. Una rivisitazione del suo pensiero è quanto mai necessaria per una discussione franca ed aperta sul destino di questa Europa, che deve saper armonizzare e far coesistere i particolarismi valorizzandone le differenze e il diritto alla diversità piuttosto che non avviarsi verso l’omologazione al mercato e al pensiero unico e forte.

Federico Chabod, nonostante l’evidente livello del suo pensiero, ha sempre avuto difficoltà ad una affermazione in Valle d’Aosta, nonostante alcuni tentativi di rivalorizzazione del passato, tanto che anche la sua biografia a cura della prof.ssa Antonella Dallou, pur patrocinata da grandi enti, non ha mai avuto l’onore di una presentazione ufficiale. Questa serata vuole, come tradizione della Biblioteca di Pont-Saint-Martin, apportare un utile contributo alla discussione sull’utilità dell’Europa e valorizzare questo grande valdostano europeo.

La serata prevede l’intervento di:

· Prof.ssa Sara Lagi, docente di Storia del pensiero politico del Dipartimento di culture, politica e società dell’Università degli Studi di Torino

· Prof.ssa Antonella Dallou, dirigente scolastica e ricercatrice, autrice della biografia “Federico Chabod – Lo storico, il politico, l’alpinista”

“Chabod: le président idéal des historiens du monde”