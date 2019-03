Manutenzione del verde lungo la strada statale 26 Chatillon e Saint vincent

Anas ha riavviato in seguito alla pausa invernale la manutenzione del verde lungo la rete in gestione in Valle d’Aosta. Le attività riguardano in particolare la statale 26 tra i comuni di Chatillon e Saint Vincent, dove il personale su strada di Anas sta provvedendo al taglio e alla potatura delle alberature pericolose nelle scarpate stradali i cui rami, spezzati dal vento, potrebbero cadere sulla carreggiata causando pericolo per la circolazione. I lavori proseguiranno fra Chatillon e Saint Vincent fino alla prossima settimana.

A seguire saranno avviati gli interventi di manutenzione del verde lungo la ex statale 26 in una zona di pertinenza Anas prossima alla casa cantoniera di Chatillon. Inoltre, nel corso delle prossime settimane i tecnici Anas programmeranno ulteriori interventi di sistemazione delle alberature in punti localizzati lungo la rete di competenza.

