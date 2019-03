Pont Saint Martin: In un musical l'opera e la missione di Madre Teresa di Calcutta

Il progetto è stato lanciato dalla Pastorale giovanile per conoscere e far conoscere la vita di Santa Teresa di Calcutta, per tutti amorevolmente Madre Teresa.

Il progetto ha preso vita nel teatro dell'oratorio di Strambino ed ha coinvolto più di 40 giovani tra i 15 e i 40 anni, studenti e lavoratori senza considerare le famiglie che seguono con passione la realizzazione dello spettacolo. I giovani, che provengono da diverse parrocchie della diocesi, hanno saputo rispondere positivamente a questo invito. sono tutti giovani amatori: tra loro ci sono studenti, universitari e lavoratori che vogliono "lasciare una impronta". Questi giovani si sono messi in gioco facendo un bel cammino.

Lo spettacolo è andato in scena la prima volta domenica 21 ottobre 2018 al teatro Giacosa di Ivrea. Dopo la prima lo spettacolo è diventato un evento itinerante: Vercelli, San Giusto canavese, Strambino, Chivasso e così via fino a Pont-Saint-Martin, grazie alla collaborazione con la Commissione di gestione della Biblioteca M. Capra .

Attraverso il linguaggio teatrale il progetto musical ha lo scopo di promuovere la sensibilizzazione dei giovani nel sociale e nel mondo del volontariato attraverso la presentazione della testimonianza di Madre Teresa di Calcutta, una donna che ha segnato la storia con la sua umiltà: "matita nelle mani di Dio" come si definiva lei.

Il gruppo musicale diocesano, promotore dell'evento, vuole sostenere durante le rappresentazioni iniziative e progetti a favore dei più poveri, sostenendo nell'impegno di gruppi missionari e associazioni del territorio che si adoperano per i più poveri.

Giovani che parlano ai giovani di volontariato attraverso il teatro, giovani che sostengono e diffondono idee di solidarietà, giovani che si impegnano per realizzare un progetto ambizioso: fare del musical Madre Teresa un importante strumento di aggregazione, condivisione e diffusione della realtà solidale di cui è ricca, nonostante tutto, la nostra terra.

Lo spettacolo, di Michele Paulicelli e Pietro Castellacci, è la vita di Madre Teresa raccontata in musica ed in prosa attraverso i suoi pensieri, le preghiere, la sua gente, il suo lavoro, la sua vita, con particolare riferimento agli aspetti più semplici e più umili: l'amore per i poveri, il lavoro, il valore della diversità fra gli uomini, la sua gente, il suo sorriso gioioso nell'affrontare i problemi più tristi.

Un messaggio di cui abbiamo tanto bisogno in questi momenti così difficili!!

Ingresso libero - Per info sito www. musicalmadreteresa.it

www.musicalmadreteresa.<wbr></wbr>it/events/pont-saint-martin-<wbr></wbr>musical-madre-teresa/

www.comune.<wbr></wbr>pontsaintmartin.ao.it/wp-<wbr></wbr>admin/post.php