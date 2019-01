Saint-Marcel: L'Uomo di Carta opera prima di Adriana Deplano

La biblioteca, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, vi invita alla presentazione del primo libro di Adriana Deplano. Adriana, abitante a Saint-Marcel, si cimenta per la prima volta con un libro ricco di "suspence" e di intrigo.

A volte una foto sa custodire segreti per intere generazioni, ma il tempo, prima o poi, rivelerà verità sconvolgenti. Dentro un vecchio baule preso in un negozio di antichità, Alessandra ritrova alcuni strani gioielli e vecchie fotografie. Sono ritratti di persone in bianco e nero, con sguardi smarriti e persi nel vuoto, uomini e donne vestiti tutti uguali, con indosso quella che a prima vista sembra una camicia bianca.

Una drammatica realtà si cela dietro quei volti. In particolare c’è un uomo a catturare la sua attenzione, con occhi che paiono di vetro, lunghi baffi , capelli pettinati all’indietro e una pelle talmente bianca e liscia che pare di carta.

Quell’“uomo di carta” cela un grande segreto e si lega indissolubilmente al passato di Alessandra e alla storia della sua famiglia. Ma cosa c’entrano quelle foto con i casi di omicidi di alcune donne barbaramente uccise e sulla cui pelle sono impressi dei numeri? Il passato spesso segna per sempre le nostre vite e non c’è via di salvezza per sfuggire alla mente diabolica e malata dell’uomo.