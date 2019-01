Al Traforo del Monte Bianco divieto di transito per i soli euro 3 con portata 7,5 tonnellate

Nessuna limitazione è prevista dal primo gennaio 2019 per il transito di mezzi euro 4. Rimane in vigore il divieto per gli euro 3 con portata fino a 7,5. Lo precisa la società. Un equivoco, del quale ci scusiamo con i lettori e gli interessati, nato dopo che la Presidenza della Regione aveva informato la Chambre Valdôtaine in merito alla possibilità prospettata dalle autorità francesi, ed emersa nel corso della riunione della Commissione Intergovernativa del Traforo del Monte Bianco, riunitasi a Roma lo scorso 30 novembre, di istituire, oltre al divieto di circolazione nel Traforo dei mezzi pesanti Euro 3 a far data dal 1° gennaio 2019, anche il divieto per i mezzi pesanti Euro 4. Ma nessuna decisione è stata presa in merito.

In previsione del divieto, per non danneggiare le imprese valdostane operanti in Alta Savoia ed in Francia, si legge nella Newsletter, la Chambre Valdôtaine ha promosso una indagine finalizzata ad acquisire notizie in merito al numero di imprese che operano in alta Savoia e Francia e che quindi utilizzano il Traforo. Il monitoraggio riguarda anche le dimensioni di dette imprese e il numero di occupati, al fatturato e l’importanza dell’attività svolta oltralpe, al numero e alla tipologia dei mezzi impiegati, anche relativamente alla classe ambientale di appartenenza (categoria Euro).

Gli interessati sono invitati a fornire i dati entro il 31gennaio in modo di garantire un supporto alle osservazioni e alle eventuali iniziative da sottoporre all’attenzione della Commissione.