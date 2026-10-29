La Santa Sede all’Onu: «Lo spazio sia un bene comune, al servizio di tutti i popoli»

Lo spazio non può diventare un privilegio riservato alle nazioni più ricche e tecnologicamente avanzate. L’esplorazione e l’utilizzo dello spazio extra-atmosferico rappresentano un’opportunità per il progresso scientifico e lo sviluppo umano, ma il loro valore dipende dalla capacità della comunità internazionale di trasformare queste conquiste in benefici condivisi. È il messaggio rilanciato dalla Santa Sede alle Nazioni Unite, con un richiamo alla cooperazione, alla pace e alla responsabilità verso le generazioni future.

A esprimerlo è stato l’arcivescovo Christophe Z. El Kassis, osservatore permanente della Santa Sede presso l’Onu, intervenuto il 28 ottobre al Palazzo di Vetro, durante i lavori della quarta commissione dell’81ª Assemblea generale dedicati alla cooperazione internazionale nell’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico. Nel suo intervento, il diplomatico vaticano ha sottolineato che le attività spaziali offrono «straordinarie opportunità per il progresso scientifico e lo sviluppo umano integrale», a condizione che i risultati raggiunti vadano a «beneficio di tutti i popoli» e non producano «nuove disuguaglianze e forme di esclusione».

La questione riguarda non soltanto la ricerca scientifica, ma anche le prospettive economiche e sociali di un settore sempre più importante per la vita quotidiana. Le tecnologie spaziali, infatti, possono contribuire al monitoraggio del clima, alla prevenzione delle catastrofi naturali, alla gestione delle risorse idriche e al miglioramento della sicurezza alimentare. Applicazioni che possono risultare particolarmente preziose per i Paesi più esposti agli effetti del cambiamento climatico e con minori risorse a disposizione per affrontarne le conseguenze.

«Le tecnologie spaziali rappresentano uno strumento prezioso per affrontare le urgenti sfide che il nostro pianeta si trova a fronteggiare, tra cui i cambiamenti climatici, l’insicurezza alimentare, la scarsità d’acqua e le catastrofi naturali», ha affermato El Kassis. Da qui la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale e, soprattutto, la condivisione delle conoscenze scientifiche, affinché anche i Paesi in via di sviluppo possano beneficiare pienamente delle innovazioni. Un passaggio che richiama il tema dell’accesso alle tecnologie e della distribuzione delle opportunità: senza strumenti adeguati e collaborazione tra Stati, i progressi del settore rischiano di ampliare il divario tra economie avanzate e realtà più fragili.

Il riferimento giuridico indicato dalla Santa Sede è il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, che costituisce uno dei pilastri della disciplina internazionale delle attività spaziali e del loro utilizzo pacifico. In questa prospettiva, l’espansione delle capacità tecnologiche deve procedere insieme alla responsabilità condivisa, evitando che la competizione tra Stati e operatori economici prevalga sull’interesse collettivo.

Un’altra preoccupazione riguarda la salvaguardia dell’ambiente spaziale. L’affollamento delle orbite, l’accumulo di detriti e la crescita delle attività commerciali rendono sempre più urgente una gestione coordinata delle risorse e delle infrastrutture in orbita. La sostenibilità, quindi, non si limita alla tutela dell’ambiente terrestre, ma investe anche le condizioni necessarie per continuare a utilizzare lo spazio in sicurezza nei prossimi decenni.

Per questo, ha rimarcato l’osservatore permanente, è indispensabile una «gestione responsabile dello spazio extra-atmosferico», in modo che il progresso scientifico e tecnologico non comprometta il suo impiego pacifico e sostenibile da parte delle generazioni future. La crescente presenza di satelliti e le conseguenze dei detriti spaziali richiedono regole condivise, coordinamento internazionale e una maggiore attenzione agli effetti di lungo periodo delle attività condotte in orbita.

La posizione della Santa Sede si traduce così in un appello che intreccia diplomazia, sviluppo economico e giustizia sociale. La sfida non consiste soltanto nel raggiungere nuovi traguardi scientifici, ma nel fare in modo che questi contribuiscano a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, senza aggravare le disparità esistenti e senza compromettere una risorsa strategica per il futuro dell’umanità.

In conclusione, El Kassis ha ribadito l’incoraggiamento della Santa Sede agli «sforzi comuni per preservare lo spazio extra-atmosferico come ambito di pace, stabilità e cooperazione, a beneficio delle generazioni presenti e future». Un richiamo che affida alla comunità internazionale il compito di conciliare innovazione, responsabilità e condivisione, affinché lo spazio non diventi un nuovo terreno di esclusione o di contrapposizione, ma resti un ambito di collaborazione al servizio di tutti i popoli.