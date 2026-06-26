Alimentazione: nutrizionista Bernardi, 'per comunicazione migliore passare da divieti ad istruzioni pratiche'

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(Adnkronos) - "Per migliorare la comunicazione sull'alimentazione ed in particolare sul rapporto tra salute e salumi dobbiamo passare dai divieti alle istruzioni pratiche. Non basta dire 'moderazione', bisogna spiegare cosa questo significa, quali sono le porzioni corrette, che la frequenza di consumo non deve essere quotidiana, gli abbinamenti con frutta, ortaggi, cereali integrali". Così Elisabetta Bernardi, specialista in scienza dell'alimentazione, biologa e nutrizionista, alla presentazione, da parte di Ivsi – Istituto valorizzazione salumi italiani, con il sostegno di Assica – Associazione industriali delle carni e dei salumi, della campagna informativa 'Buoni a Sapersi' e dell'Osservatorio di Ivsi, iniziative volte a promuovere una corretta informazione scientifica e a contrastare eccessive semplificazioni e allarmismi.