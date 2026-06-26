Di Raimondo (Asstel): 'sovranità digitale scelta di mercato per la competitività dell'Italia"

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(Adnkronos) - "Le infrastrutture di telecomunicazioni, all'interno di un'economia digitale che sta evolvendo e si sta trasformando, risultano strategiche per dare una spinta al sistema paese Italia e all'Europa rispetto alla scelta strategica di investire e di proseguire sulla sovranità digitale. Scegliere oggi un percorso sulla sovranità digitale significa fare una scelta di mercato per la competitività del paese e dell'Europa stessa". Sono le parole di Laura Di Raimondo, Direttore Generale Assotelecomunicazioni - Asstel, presente oggi a Milano, alla World Tech Conference 2026, il forum globale multi-stakeholder dedicato all'innovazione tecnologica.