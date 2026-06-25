AUTOROUTE ET ROUTE BLANCHES (A40 ET RN205) Les travaux de juillet 2026

Sur la RN205, dans le cadre du contrôle permanent de la sécurité de ses infrastructures, les équipes d’ATMB achèvent des travaux d’entretien sur la Route Blanche, au niveau de la descente des Égratz et du défilé Sainte-Marie, travaux engagés au mois de juin.

Sur le réseau RN205, les équipes d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) poursuivent par ailleurs les travaux de protection acoustique aux Houches.

Dans le cadre de l’amélioration continue de son infrastructure au bénéfice de la sécurité des usagers, ATMB poursuit les travaux de rénovation de 20 km de chaussée entre les communes de Scientrier et d’Étrembières (A40).

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses équipements d’information à destination des usagers, les équipes d’ATMB procéderont au remplacement d’un panneau à messages lumineux situé au-dessus des voies à Archamps, et engageront la rénovation du pont autoroutier dit de « Combe ».

Les travaux engagés en mars se poursuivent sur l’A41, à la sortie n°14 « Annemasse », ainsi qu’au niveau de la douane de Bardonnex.

Sur l’A40, au niveau du tunnel du Vuache, les équipes poursuivent les travaux de protection des zones de captage d’eau potable.

Rappel – Défilé Sainte-Marie (RN205) : travaux d’entretien et d’inspection

Des travaux d’entretien et d’inspection sont programmés au niveau du défilé Sainte-Marie (RN205) aux périodes suivantes :

du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet ;

du mercredi 15 au vendredi 17 juillet ;

du lundi 20 au jeudi 23 juillet.

Ces interventions permettent la réalisation des inspections annuelles des ouvrages, le nettoyage et la purge des caniveaux, l’entretien des filets de protection contre les risques rocheux, des glissières de sécurité et des espaces verts.

Durant toute la durée des travaux, la circulation en direction de Passy / Genève sera réduite à une voie en journée.