All'Ippodromo Snai San Siro un 2 Giugno di grande sport e intrattenimento

(Adnkronos) - L’Ippodromo Snai San Siro ha celebrato oggi una giornata di grande sport e partecipazione, con un ricco programma che ha unito prestigiose corse e iniziative per i visitatori. Tra le principali corse, la 143ª edizione del Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica, per un grande spettacolo ippico caratterizzato da tante attività per famiglie, appassionati e curiosi, in un’area museale a cielo aperto. L’evento, sostenuto dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), direzione generale per l’ippica, ha visto la partecipazione di importanti personalità istituzionali, tra cui il Sottosegretario di Stato all'agricoltura con delega all'ippica, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra.

“Il Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica sono due corse storiche, che hanno ritrovato una cornice prestigiosa come quella dell’Ippodromo Snai San Siro per portare il fascino dell’ippica agli spettatori. Il dialogo costante fra la Direzione Ippica del MASAF e l’Ippodromo Snai San Siro ci consente di proseguire il percorso di valorizzazione dell’ippica italiana, con l’obiettivo di renderla sempre più attrattiva, dinamica e coinvolgente per un pubblico in costante crescita. Gli spazi dell’impianto milanese, in cui si incontrano sport, aree museali, attività di ristorazione e svago e aree verdi, si prestano al meglio a un nuovo modo di vivere l’esperienza ippica” ha dichiarato il Sottosegretario al Masaf, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra.

“In una giornata di festa così importante per il Paese, lo sport si conferma come un mezzo che unisce il territorio e la comunità, vivendo grandi emozioni e creando ricordi. L’Ippodromo Snai San Siro sta consolidando il suo ruolo di luogo di aggregazione che unisce il prezioso patrimonio dell’ippica ad attività e iniziative di intrattenimento, cultura, musica, enogastronomia, così da divenire uno spazio da vivere aperto a un pubblico sempre più trasversale. Il 2 giugno, grazie al calendario di corse prestigiose e alle attività proposte per i nostri visitatori, è un esempio concreto del nostro proposito di rendere l’Ippodromo Snai San Siro, anche grazie al contributo del Masaf, un’area tutta da vivere in modo continuativo” ha aggiunto Marco Chantre Bompiani, Direttore Ippodromi Snai.

Protagonista della giornata il 143° Derby Italiano, fondamentale appuntamento di Gruppo 2 riservato ai cavalli di 3 anni impegnati sulla distanza di 2.200 metri in pista grande. Alla viglia la corsa appariva senza un vero favorito perché erano tanti gli elementi in ascesa. Una bellissima corsa con un terzetto che si staccava dalla lotta poco prima del paletto dei 200 metri: il tedesco Salitos, l’italiano Gran Son Of Dark e, al largo di tutti, l’inglese Venetian Prince con in sella Jason Watson che sostituiva James "J-Mac" McDonald. E quest’ultimo riusciva a ‘pizzicare’ i suoi avversari risolvendo con giustezza in un arrivo altamente spettacolare. Il fotofinish separava l’taliano Gran Son of Dark da Salitos. Al quarto posto recriminava, per una partenza non troppo buona, Bright Light.

Prima dell’edizione del Derby era sceso in pista l’altro clou della riunione, il Premio Presidente della Repubblica, Gruppo 3 sui 1.800 metri in pista grande per i cavalli di 4 anni ed oltre. Edizione che ha mantenuto le premesse tecniche della vigilia offrendo una prova bellissima e appunto di ottimo valore agonistico. Vince, non a caso in questa distanza intermedia, il tedesco Best Lightning, chiudendo bene i conti con una galoppata al largo di tutto. Un monumentale Alburno non mollava e conquistava un secondo posto di enorme valore anche con un pizzico di rammarico dato che, negli ultimi 100 metri, stava recuperando bene. Terzo Facteur Cheval a stretto contatto con Woodchuck, giunto però quarto.

A fianco del programma di corse, non è mancato un ricco programma di intrattenimento: a partire dalle ore 12.00, il pubblico ha potuto passeggiare tra le installazioni artistiche diffuse del progetto “Cavalli di Design – Leonardo Horse Project”, ma anche immergersi nella storia degli Ippodromi Snai e della grande ippica grazie alla GAMI, Galleria Archivio Multimediale Ippodromo e alla mostra fotografica celebrativa dei 100 anni dell’impianto di Piazzale dello Sport.

Un’elegante carrozza storica è stata messa a disposizione dei visitatori per ammirare lo splendore architettonico del complesso, e all’interno del Paddock è stata allestita un’area dedicata a tema “Antica Roma” dove bambine e bambini hanno potuto allenarsi come veri gladiatori con prove di abilità, giochi di movimento e sfide divertenti guidati da animatori in costume e cimentarsi in un laboratorio creativo per realizzare le tradizionali corone di alloro simbolo di vittoria. L’energia delle esibizioni itineranti della Triuggio Marching Band con i suoi 30 elementi ha coinvolto il pubblico tra una corsa e l’altra, mentre la musica di DJ Fuat Sunay ha accompagnato gli spettatori fino alla sera, nella suggestiva cornice dell’area della fontana, dove è stata allestita anche un’area relax con cuscini colorati.

Il programma di intrattenimento è stato completato dalla fumettista Genny Ciociola, che ha realizzato simpatiche caricature dallo stile unico e raffinata, dal Photoboot 360° di EQUtv per un ricordo della giornata, e dalla pedana olimpica di scherma, allestita in collaborazione con Panathlon Club Milano, ANSMeS - Milano e UNSV Milano -Sezione Edoardo Mangiarotti, dove i giovani atleti delle società schermistiche CdS Mangiarotti e Club Scherma Sesto si sono esibiti in assalti liberi e simulazioni di gara nelle specialità della Spada e del Fioretto.

Infine, in omaggio all’eleganza che da sempre accompagna il mondo dell’ippica, i visitatori hanno trovato ai piedi della Palazzina del Peso anche uno spazio dedicato a cappelli e cerchietti: un piccolo tributo a uno degli accessori più iconici delle giornate alle corse, simbolo di stile e tradizione, da poter provare e acquistare. Testimonial della giornata Petra Loreggian, conduttrice radiofonica e voce di RDS, che ha accompagnato il pubblico nei momenti più emozionanti delle premiazioni del Derby Italiano e del Premio Presidente della Repubblica. Un evento in cui sport e intrattenimento si sono incontrati per offrire ai visitatori esperienze ed emozioni da ricordare, a conferma del ruolo sempre più consolidato dell’Ippodromo Snai San Siro di luogo simbolo in cui sport, cultura e intrattenimento convivono.