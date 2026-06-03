Sinner, Ferrero si candida: "Vorrei allenarlo, sarebbe bellissimo"

(Adnkronos) -

Juan Carlos Ferrero vuole allenare Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 3 giugno, il coach spagnolo che ha 'costruito' i successi di Carlos Alcaraz, ha parlato della possibilità di diventare un giorno il nuovo allenatore dell'azzurro, nonostante sia il primo grande rivale del numero 2 del mondo: "Qualche mese fa, avrei detto di no: la rottura con Carlos era fresca, non sarei stato pronto", ha rivelato al Corriere della Sera, "ma oggi che mi sento più forte, dico: perché no? Sinner ama lavorare duro ed è disposto a tutto per rimanere numero 1: come atteggiamento, mi piace. Sarebbe bellissimo allenarlo".

Una candidatura vera e propria, arrivata in un periodo in cui rimangono alcuni dubbi sul futuro di Darren Cahill. Per Ferrero però Alcaraz rimane superiore a Sinner: "Se la giocano sui dettagli. Carlos è più dinamico, ha più colpi, sa togliere il ritmo a Jannik, che ama giocare soprattutto in un modo: veloce, colpendo alla stessa altezza. Al suo ritmo, è difficilissimo da battere", ha spiegato l'allenatore spagnolo, "per me, al cento per cento, Alcaraz è un pelo sopra, siamo sul 55-45%. Tra quei due le partite sono state e saranno sempre apertissime. Per anni l'ho allenato con lo scopo di battere Sinner: i miglioramenti erano calibrati specificamente su Jannik".

Poi sulla sconfitta di Sinner al secondo turno del Roland Garros: "È stato come un risveglio: tutti hanno aperto gli occhi e pensato che questa è l’occasione della vita. Io vedo Zverev più attrezzato per la vittoria, in ogni caso avremo un nuovo vincitore Slam dopo gli ultimi nove dominati da Carlos o Jannik", ha detto Ferrero, "in prospettiva, è un cambiamento interessante: per almeno un paio d’anni i due manterranno la loro superiorità, ma Parigi 2026 segna un cambio di passo per gli inseguitori, che hanno capito che Sinner non è imbattibile. Sarà motivante per tutti: chi comanda e chi rincorre".