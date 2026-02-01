Almanach de lundi 2 fevrier Présentation de Jésus au temple

Impegni del Vrscovo di Aosta Mons. Franco Lovignana

Lunedì 2 febbraio

Vescovado – mattino: Udienze.

Cattedrale – ore 18.00: S. Messa per la Festa della Presentazione del Signore e 30ª Giornata Mondiale della Vita consacrata.

Martedì 3 febbraio

Roma – ore 9.00–17.00: Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Mercoledì 4 febbraio

Chiesa di Santa Croce e Casa parrocchiale della Cattedrale – ore 18.00: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale Cattedrale – Saint-Étienne.

Giovedì 5 febbraio

Vescovado – mattino e pomeriggio: Udienze.

Venerdì 6 febbraio

Chiesa e casa parrocchiale di Challand-Saint-Anselme – ore 18.15: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale Brusson, Challand-Saint-Anselme e Challand-Saint-Victor.

Sabato 7 febbraio

Châtillon, Chiesa Istituto Don Bosco – ore 11.30: S. Messa per la festa di San Giovanni Bosco.

Aosta, Oratorio San Filippo Neri – ore 15.00: Visita al cantiere.

Domenica 8 febbraio

Santuario dell’Immacolata – ore 14.30: Rosario e S. Messa per la celebrazione diocesana della Giornata del Malato.

Vescovado – ore 16.30: Incontro con l’Ordinario militare, mons. Gianfranco Saba, e Superiori e Seminaristi dell’Ordinariato militare.

Lunedì 9 – venerdì 13 febbraio

Loreto: Esercizi spirituali del clero diocesano.

Sabato 14 febbraio

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00: Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.

Seminario – mattino: Partecipazione al percorso per accoliti e ministri straordinari dell’Eucaristia.

Lunedì 16 febbraio

Saint-Martin-de-Corléans – ore 19.00: Celebrazione dei Vespri e incontro con la Comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

La Chiesa celebra Presentazione del Signore

La scena della Presentazione di Gesù al Tempio contiene un carattere "epico": in essa le generazioni s'incontrano e tutto esprime la grandezza del messaggio portato dal Figlio di Dio in mezzo agli uomini. Un gesto storico che trascende la storia e illumina il cuore del tempo degli uomini. In questo frammento di Vangelo, insomma, scorgiamo le vette verso cui è chiamato ogni battezzato e comprendiamo il vero senso della santità cristiana: saper condurre e offrire a Dio il mondo. E, proprio come fu per la Presentazione del Signore, anche la via della santità è fatta d'impegno, di ossequio alla tradizione ma anche di novità, di stravolgimento radicale dell'esistenza. Vivere così significa esprimere la trascendenza e quindi diventare testimoni in grado di affascinare e "convertire": perché il Vangelo non è solo "mito" è eroicità vissuta nel quotidiano..

Il sole sorge alle ore 7,52 e tramonta alle ore 17,36

«Una società è sana e progredita solo quando tutela la sacralità della vita umana e si adopera attivamente per promuoverla» (Papa Leone XIV)

Questa frase di papa Leone XIV richiama una verità scomoda ma fondamentale: il progresso non si misura solo in crescita economica o innovazione tecnologica, ma nella capacità di una società di proteggere la vita umana in ogni sua fase. Senza questo fondamento, ogni presunto avanzamento rischia di essere solo una maschera, dietro cui si nascondono esclusione, scarto e disuguaglianze. Tutelare la vita non è un principio astratto, ma un impegno concreto che interpella le scelte politiche, sociali e culturali di ogni comunità.