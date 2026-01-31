Almanach de dimanche 1 fevrier saint Ours d’Aoste

Gli impegni del Vescovo di Aosta Mons. Franco Lovignana

Domenica 1° febbraio

Cattedrale – ore 10.30: S. Messa per le Cresime degli Adulti e per la 48ª Giornata nazionale per la vita.

Lunedì 2 febbraio

Vescovado – mattino: Udienze.

Cattedrale – ore 18.00: S. Messa per la Festa della Presentazione del Signore e 30ª Giornata Mondiale della Vita consacrata.

Martedì 3 febbraio

Roma – ore 9.00–17.00: Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Mercoledì 4 febbraio

Chiesa di Santa Croce e Casa parrocchiale della Cattedrale – ore 18.00: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale Cattedrale – Saint-Étienne.

Giovedì 5 febbraio

Vescovado – mattino e pomeriggio: Udienze.

Venerdì 6 febbraio

Chiesa e casa parrocchiale di Challand-Saint-Anselme – ore 18.15: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale Brusson, Challand-Saint-Anselme e Challand-Saint-Victor.

Sabato 7 febbraio

Châtillon, Chiesa Istituto Don Bosco – ore 11.30: S. Messa per la festa di San Giovanni Bosco.

Aosta, Oratorio San Filippo Neri – ore 15.00: Visita al cantiere.

Domenica 8 febbraio

Santuario dell’Immacolata – ore 14.30: Rosario e S. Messa per la celebrazione diocesana della Giornata del Malato.

Vescovado – ore 16.30: Incontro con l’Ordinario militare, mons. Gianfranco Saba, e Superiori e Seminaristi dell’Ordinariato militare.

Lunedì 9 – venerdì 13 febbraio

Loreto: Esercizi spirituali del clero diocesano.

Sabato 14 febbraio

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00: Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.

Seminario – mattino: Partecipazione al percorso per accoliti e ministri straordinari dell’Eucaristia.

Lunedì 16 febbraio

Saint-Martin-de-Corléans – ore 19.00: Celebrazione dei Vespri e incontro con la Comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

La Chiesa celebra Sant' Orso di Aosta Sacerdote

Sembra fosse un presbitero di Aosta, che aveva il compito di custodire e celebrare, nella chiesa cimiteriale di san Pietro. Sant'Orso, uomo semplice, pacifico e altruista, viveva da eremita trascorrendo il tempo nella preghiera continua, sia di giorno che di notte, dedito al lavoro manuale per procurarsi il cibo per vivere, accogliendo e consolando e aiutando tutti quelli che a lui accorrevano. Il tutto costellato da miracoli e prodigi, testimonianza della sua santità. Se incerto è il periodo in cui visse (fra il V e l'VIII secolo), più sicuro è il giorno della morte, che poi è diventato il giorno della sua festa: 1 febbraio. Il suo culto, oltre che ad Aosta dove l'antica chiesa di san Pietro è diventata la Collegiata di san Pietro e sant'Orso, si estese anche nella diocesi di Vercelli, Ivrea e altre zone dell'Italia Nord- Occidentale. È invocato contro le inondazioni, le malattie del bestiame. A lui è dedicata la fiera che si tiene nel giorno della vigilia della sua festa ad Aosta.

Il sole sorge alle ore 7,52 e tramonta alle ore 17,36

«Una società è sana e progredita solo quando tutela la sacralità della vita umana e si adopera attivamente per promuoverla» (Papa Leone XIV)

Questa frase di papa Leone XIV richiama una verità scomoda ma fondamentale: il progresso non si misura solo in crescita economica o innovazione tecnologica, ma nella capacità di una società di proteggere la vita umana in ogni sua fase. Senza questo fondamento, ogni presunto avanzamento rischia di essere solo una maschera, dietro cui si nascondono esclusione, scarto e disuguaglianze. Tutelare la vita non è un principio astratto, ma un impegno concreto che interpella le scelte politiche, sociali e culturali di ogni comunità.