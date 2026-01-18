Almanach de lundin 19 janvier saint Marius

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO

Lunedì 19 gennaio 2026

Vescovado - 18.15

Formazione Ordo Virginum

Martedì 20 gennaio 2026

Ivrea, vescovado - ore 10.00-16.00

Assemblea CEP

Casa parrocchiale di Quart - ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale di unità parrocchiale Brissogne-Quart-Ville-Sur-Nus

Mercoledì 21 gennaio 2026

Vescovado - ore 9.00

Riunione della Commissione paritetica Regione-Diocesi per il finanziamento degli interventi di restauro dei beni mobili e immobili di interesse storico-artistico e architettonico

Seminario - ore 18.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

Giovedì 22 gennaio 2026

Casa parrocchiale di Nus - ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale di unità parrocchiale Fénis-Nus-Saint-Barthélemy-Saint-Marcel

Venerdì 23 gennaio 2026

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario Maggiore - ore 18.00

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, S. Patrono del Seminario e dei Giornalisti

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

Incontro diocesano di formazione con don Luca Peyron

Credere e Sperare nel tempo delle macchine intelligenti

Domenica 25 gennaio 2026

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per l’unità dei Cristiani

Seminario - ore 14.30-17.00

Incontro con i diaconi permanenti

Lunedì 26 - Mercoledì 28 gennaio 2026

Roma

Riunione del Consiglio permanente della CEI

Venerdì 30 gennaio 2026

Aosta, Porta Pretoria - ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso e visita agli Espositori

Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Orso - ore 18.00

S. Messa “degli Artigiani”

La Chiesa celebra Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface Martiri a Roma

San Mario, secondo la tradizione, morì martire con la moglie Marta e i figli Abaco e Audiface. Una Passio del VI secolo descrive Mario e i suoi famigliari come pellegrini persiani giunti a Roma per pregare sulle tombe dei martiri, probabilmente verso la fine del III secolo. Si trovarono però in mezzo alla persecuzione voluta da Diocleziano: sulla via Salaria aiutarono un prete romano a sepellire i corpi di 260 martiri, ma la loro opera non passò inosservata. Vennero, infatti, arrestati e quando fu chiesto loro di sacrificare agli dei pagani rifiutarono di rinnegare la propria fede. Per questo vennero condannati alla decapitazione e poi sepolti da una matrona in un possedimento agricolo chiamato "Buxus", oggi Boccea. L'esempio di chi aveva versato il sangue per la fede portò anche loro a donare la vita per il Vangelo.

Il sole sorge alle ore 8,05 e tramonta alle ore 17,16

«La guerra è sempre una sconfitta dell’umanità: non costruisce il futuro, lo divora. La pace, invece, è un atto di coraggio quotidiano, che chiede giustizia, ascolto e responsabilità.»

(Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia la retorica muscolare della guerra: niente eroismi, niente vittorie, solo macerie umane e politiche. Leone XIV insiste su un punto scomodo ma decisivo: la pace non è passività né buonismo, ma scelta faticosa e concreta, che chiama in causa governi, popoli e coscienze. In tempi di riarmo linguistico prima ancora che militare, è un richiamo che suona quasi controcorrente — e proprio per questo necessario.