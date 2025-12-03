Il 12 dicembre l’assemblea dei maestri di sci

I maestri di sci della Valle d’Aosta tornano a riunirsi nella consueta assemblea generale, in programma venerdì 12 dicembre, alle ore 17.30, al teatro Splendor di Aosta. Apertura dei lavori dedicata alla relazione del presidente dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci Beppe Cuc e alla presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2026.

Seconda parte dedicata come sempre alle premiazioni dei maestri di sci con 30 anni di attività e alla consegna dei diplomi ai neo maestri di sci alpino e snowboard. Spazio inoltre all’analisi del progetto “Lo sci per tutte le abilità e alla consegna dei riconoscimenti ai maestri che hanno ottenuto la specializzazione.