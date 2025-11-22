Almanach de dimanche 23 novembre Le Christ Roi

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Domenica 23 novembre

Chiesa parrocchiale di Gressan – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Lunedì 24 – Venerdì 28 novembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese

Sabato 29 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.00-13.00

Secondo incontro del corso di formazione per accoliti e nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 30 novembre

Casa di riposo J.B. Festaz – ore 10.00

Messa per la festa patronale di Sant’Andrea e visita agli ospiti

La Chiesa celebra Santa Cecilia Vergine e martire

Cecilia (sec. III) fu martire a Roma, dove le venne dedicata una basilica in Trastevere (sec. IV). La vasta diffusione del suo culto risale a una Passione (sec. V) nella quale viene presentata come modello di vergine cristiana: mentre si elevano canti e suoni per il suo matrimonio, Cecilia innalza nel cuore un inno al suo Sposo divino. Di qui anche il ruolo attribuitole di patrona della musica. La sua memoria il 22 novembre era già celebrata nel secolo VI. È ricordata nel Canone Romano.

Il sole sorge alle ore 7,41 e tramonta alle ore 16,52

«Novembre è il mese in cui le foglie cadono, ma la fede non deve cadere con loro”. (Papa Leone)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.