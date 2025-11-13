Il Papa incontra Laura Pausini che gli regala un brano ispirato a San Francesco

Salvatore Cernuzio – VN

Papa Leone XIV ha incontrato Laura Pausini e si è dichiarato “suo fan” sin dal primo Sanremo, quello del 1993, dove lei vinse nella categoria Nuove proposte. Anche se, ha aggiunto il Pontefice, “il fan più grande, se non del mondo, almeno dell’America Latina” è il suo segretario personale, padre Edgard Rimaycuna Inga.

È stato lo stesso Leone XIV a raccontarlo alla nota cantante, star in Italia ma anche nel panorama musicale ispanico, all’inizio dell’incontro privato avvenuto questa mattina, 12 novembre, prima dell’udienza generale del mercoledì, nell’Auletta dell’Aula Paolo VI.

“Mi sembra di essere super benedetta”, ha esclamato un’emozionatissima Pausini, portandosi la mano alla bocca.

“Mi fa un po’ impressione tutto questo…”.

Sorrisi, battute e qualche frase in spagnolo – lingua che la cantante parla fluentemente grazie ai numerosi tour nel mondo – hanno scandito l’incontro tra il Pontefice e l’artista 51enne, che ha voluto ricordare anche la sua esibizione in Perù “la primera vez”, quando aveva 25 anni.

Al Papa, Laura Pausini ha portato in dono un brano inedito, in copia unica, di una sua interpretazione di Fratello Sole Sorella Luna, tratta dal Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.

Un messaggio di pace e amore verso il creato, alla luce anche – ha spiegato la cantante – della decisione di far tornare “festa nazionale” il 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra la memoria del Poverello d’Assisi, patrono d’Italia.

“Spero che le piaccia!”, ha detto Pausini.

Leone XIV ha ricordato che il prossimo anno, a partire da gennaio, si terrà un intero anno giubilare dedicato a San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte, durante il quale verranno esposte anche le spoglie del Santo.

“Quindi l’ho scelto apposta”, ha commentato la cantante.

“Veramente provvidenziale”, ha ribattuto Leone XIV.

Ad accompagnare Laura Pausini c’era una rappresentanza dell’edizione italiana della rivista musicale Billboard Italia, guidata dal manager musicale Tommaso Perna, che – insieme alla condirettrice Silvia Danielli – ha consegnato al Pontefice una targa simbolica di Billboard Women in Music.

Si tratta dell’iniziativa organizzata ogni anno da Billboard “perché la voce delle donne sia sempre riconosciuta nel mondo della musica, sia delle artiste sia di coloro che lavorano nell’industria. È importante questo”, ha spiegato Danielli.

Laura Pausini è stata premiata con il Global Icon Award perché “è riuscita a far sentire la sua voce come donna”.