Action sbarca ad Aosta: il primo store valdostano apre con 6.000 prodotti e 20 nuovi posti di lavoro

Action, la catena di discount non-food olandese, continua la sua espansione in Italia con l’apertura del primo store in Valle d’Aosta, a Saint-Christophe, nella zona commerciale Amerique. Il nuovo punto vendita, operativo da sabato 15 novembre, segna un traguardo importante: il 187° negozio Action nel Paese e il 56° inaugurato solo nel 2025.

Il negozio occupa una superficie di 814 metri quadrati e dà lavoro a 20 nuovi collaboratori. L’offerta si concentra su 6.000 prodotti di qualità, in 14 categorie merceologiche, dai giocattoli all’artigianato, dal bricolage alla cura della casa, fino al giardinaggio e al cibo. Ogni settimana vengono introdotti 150 nuovi prodotti, con oltre due terzi dei prodotti sotto i 2 euro, seguendo la formula Action che unisce varietà, convenienza e attenzione alla sostenibilità.

«Siamo molto felici di aprire il nostro primo negozio ad Aosta – dichiara Philippe Levisse, General Manager di Action in Italia – quasi quattro anni dopo il nostro primo store italiano. I clienti ci hanno accolto calorosamente e siamo lieti di portare la formula Action più vicina a loro. Il nostro successo si basa su una formula forte e sul coinvolgimento dei nostri team, di cui siamo molto orgogliosi».

La catena ha posto grande attenzione alla sostenibilità: tutti i negozi sono illuminati con LED ad alta efficienza, e entro la fine del 2024 saranno eliminati gli allacciamenti del gas. I prodotti a marchio Action, dal cotone al legno, provengono da fonti certificate e sostenibili: il 99% del cotone aderisce al programma Better Cotton, mentre il restante 1% è cotone biologico. Il 100% del legno è certificato FSC® o PEFC e tutto il cacao a marchio Action è Fairtrade dal 2022.

«Ogni decisione produttiva è presa per ridurre l’impronta di carbonio e migliorare la circolarità dei prodotti – aggiunge Levisse – in questo modo offriamo ai nostri clienti non solo convenienza, ma anche prodotti responsabili e di qualità».

Il nuovo store di Saint-Christophe, facilmente accessibile e dotato di ampi spazi, è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:45 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00. L’apertura rappresenta un’importante opportunità per il territorio, non solo in termini di occupazione, ma anche per la diversificazione dell’offerta commerciale nella provincia di Aosta.

Con questa inaugurazione, Action conferma la propria strategia di espansione sul territorio italiano, consolidando la propria presenza e portando la formula vincente di assortimento, convenienza e sostenibilità anche nelle regioni meno servite, a beneficio dei consumatori e della comunità locale.