Nel nome del pane, un thriller alimentare tra fede e identità

Un pane che non è solo alimento, ma simbolo. Un mistero che parte dalla tavola per interrogare la coscienza. Sabato 8 novembre, alle 17.30, ad Aosta, presso Erbavoglio Anselmo (via Sant’Anselmo 38), si terrà la presentazione del volume Nel nome del pane di Luigi A. Chiarello, accademico dei Georgofili e giornalista di ItaliaOggi, fondatore del supplemento AgricolturaOggi.

L’autore dialogherà con la giornalista Loredana Pianta, in un incontro che promette di unire cultura, attualità e introspezione.

Nel nome del pane è stato definito un vero e proprio “thriller alimentare”: una storia che intreccia suspense, religione e antropologia, dove il cibo diventa chiave di lettura della nostra identità. Tra indagini, riferimenti spirituali e riflessioni sul futuro dell’alimentazione, Chiarello accompagna il lettore in un viaggio intenso e sorprendente, alla scoperta di ciò che si nasconde dietro un gesto quotidiano: mangiare.

Un romanzo che non si limita a intrattenere, ma invita a pensare, a riscoprire il valore simbolico e culturale del pane come legame tra l’uomo, la terra e la memoria collettiva.

L’appuntamento è aperto gratuitamente al pubblico.