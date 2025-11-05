 / FACEBOOK

FACEBOOK | 05 novembre 2025, 12:30

Nel nome del pane, un thriller alimentare tra fede e identità

Sabato 8 novembre alle 17.30, ad Aosta presso Erbavoglio Anselmo, Luigi A. Chiarello presenta il suo libro Nel nome del pane in dialogo con la giornalista Loredana Pianta. Un incontro gratuito aperto al pubblico per scoprire un romanzo che unisce mistero, cultura e spiritualità

Luigi Chiarello

Un pane che non è solo alimento, ma simbolo. Un mistero che parte dalla tavola per interrogare la coscienza. Sabato 8 novembre, alle 17.30, ad Aosta, presso Erbavoglio Anselmo (via Sant’Anselmo 38), si terrà la presentazione del volume Nel nome del pane di Luigi A. Chiarello, accademico dei Georgofili e giornalista di ItaliaOggi, fondatore del supplemento AgricolturaOggi.

L’autore dialogherà con la giornalista Loredana Pianta, in un incontro che promette di unire cultura, attualità e introspezione.

Nel nome del pane è stato definito un vero e proprio “thriller alimentare”: una storia che intreccia suspense, religione e antropologia, dove il cibo diventa chiave di lettura della nostra identità. Tra indagini, riferimenti spirituali e riflessioni sul futuro dell’alimentazione, Chiarello accompagna il lettore in un viaggio intenso e sorprendente, alla scoperta di ciò che si nasconde dietro un gesto quotidiano: mangiare.

Un romanzo che non si limita a intrattenere, ma invita a pensare, a riscoprire il valore simbolico e culturale del pane come legame tra l’uomo, la terra e la memoria collettiva.

L’appuntamento è aperto gratuitamente al pubblico.

