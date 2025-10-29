Un sostegno alla digitalizzazione delle imprese grazie al bando Voucher Digit VdA

La Chambre Valdôtaine informa che è stato pubblicato il Bando Voucher Digit VdA finalizzato a promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese valdostane, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0 e 5.0 e, nel contempo, sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie 4.0 attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli sostenibili o orientati al risparmio energetico (green oriented).

L’iniziativa, che potrà contare su un budget di 813 mila euro, prevede la possibilità per ogni impresa di ottenere un voucher dell’importo massimo di 15 mila euro a fronte di un investimento minimo di 5 mila euro con l’agevolazione che potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili.

Al fine di illustrare i contenuti del Bando, le modalità di richiesta e rispondere alle domande delle imprese interessate è prevista la realizzazione di un webinar in programma il 4 novembre alle ore 10.30.

La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione al link https://forms.gle/vtkZmcyC7ccDgWHn9

La procedure di presentazione delle domande sarà esclusivamente telematica, attraverso la piattaforma ReStart (https://restart.infocamere.it/ ).

La procedura è suddivisa in due fasi distinte:

Fase 1: Predisposizione della domanda:

Periodo: dalle ore 10:00 del 03.11.2025 alle ore 16:00 del 20.11.2025.

In questa fase, l'impresa deve compilare la domanda e caricare la documentazione richiesta sulla piattaforma ReStart.

La data di predisposizione della domanda non influisce sulla graduatoria finale.



Fase 2: Presentazione formale della domanda:

Periodo: dalle ore 10:00 del 24.11.2025 alle ore 16:00 del 05.12.2025.

In questa fase, l'impresa deve presentare formalmente la domanda, utilizzando i codici alfanumerici univoci ottenuti nella fase precedente.

La graduatoria delle domande sarà stilata in base alla data di presentazione formale.

Per ulteriori informazioni e per dettagli sulle modalità di presentazione della domanda è possibile consultare il testo del Bando disponibile a link https://www.ao.camcom.it/it/pid-punto-impresa-digitale/voucher-punto-impresa-digitale

La realizzazione del progetto “Bando VOUCHER DIGIT VDA – Supporto alla digitalizzazione delle MPMI valdostane”, promosso in convenzione con RAVA – Struttura Sistemi Informativi, è finanziata con fondi europei nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività”, e concorre all’attuazione dell’obiettivo specifico RSO1.2 “Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione” e dell’Azione a.ii.2 “Supporto all’introduzione di tecnologie digitali nelle imprese” (Codice FSR.11202.25XX.0.0001.SSI – CUP D66G25000000009).