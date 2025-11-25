Mercoledì 26 novembre 2025 – dalle ore 13.00 alle ore 16.00: interruzione temporanea del Servizio Pagamenti Elettronici PagoPA a favore della Regione autonoma Valle d'Aosta

L’Assessorato Bilancio, Finanze e Politiche creditizie comunica che, in seguito a un intervento di aggiornamento tecnico della Piattaforma regionale dei pagamenti integrata pagoPA, per consentire la migrazione verso la nuova piattaforma VdaPay, è programmata una temporanea interruzione del servizio di pagamento elettronico a favore della Regione autonoma Valle d'Aosta per la giornata di domani, mercoledì 26 novembre 2025, nell'intervallo orario dalle ore 13:00 alle ore 16:00.
Durante questo periodo, non saranno disponibili le funzionalità per effettuare i pagamenti elettronici sul circuito PagoPA a beneficio della Regione.
Al termine delle operazioni, sarà possibile riprendere i pagamenti attraverso la nuova piattaforma regionale VdAPay, disponibile al seguente link:
https://vdapay.regione.vda.it/mypay4/cittadino/home
L'intervento di migrazione riguarda unicamente l'Amministrazione regionale e non comporterà alcuna interruzione di servizio per i pagamenti elettronici destinati ad altri enti.