Titanic – Un Amore Infinito, aperto il casting per una giovane cantante

La magia del teatro incontra il talento dei più giovani. Dopo l’annuncio dello spettacolo “Titanic – Un Amore Infinito”, in programma il 20 dicembre 2025 al Teatro Giacosa di Aosta, e l’apertura dei casting per le comparse, che si svolgeranno a Plus sabato 29 novembre, la produzione Arte Management International (AMI) apre ufficialmente anche le selezioni per una ragazza tra i 12 e i 17 anni che avrà l’opportunità di esibirsi sul palcoscenico durante una delle scene più emozionanti dello show.

In ogni città toccata dal tour, infatti, sarà scelta una giovane cantante locale che interpreterà un brano inedito nella scena “Christmas Day”, momento intenso e poetico che racconta la storia di una bambina naufraga, sola su una scialuppa in mezzo al mare. Intorno a lei solo il silenzio e il rumore del vento, ma nel suo cuore arde una speranza: quella di ritrovare i suoi genitori e di tornare a casa, dove il Natale la attende come una promessa di luce. La sua voce, fragile e potente al tempo stesso, rappresenta la forza della speranza e la capacità dei sogni di sopravvivere anche di fronte alla tragedia.

Con questo nuovo casting, “Titanic – Un Amore Infinito” rinnova il suo spirito di partecipazione e coinvolgimento del territorio, offrendo ai giovani talenti locali la possibilità di vivere l’esperienza del teatro professionale e di condividere la scena con artisti, musicisti e ballerini provenienti da tutta Italia.

Partecipare è semplice: basta compilare il form di iscrizione disponibile sul sito ufficiale https://titanic-stage.com/christmas-day-aosta/. Le candidate ritenute idonee saranno convocate per un’audizione dal vivo, la cui data e sede saranno comunicate via e-mail.

«Vogliamo dare spazio alla voce delle nuove generazioni – spiega la produzione –. In ogni città ci sarà una giovane interprete diversa, per portare sul palco autenticità, emozione e il calore del talento locale. È un modo per trasformare il nostro spettacolo in un’esperienza condivisa, dove ogni tappa diventa unica e irripetibile».

Il progetto, che unisce teatro, musica dal vivo, danza e proiezioni tridimensionali, sta già attirando l’attenzione del pubblico e degli appassionati di musical per la sua natura immersiva e per la potenza delle sue immagini.

Con la scena di “Christmas Day”, dedicata alla voce di una giovane interprete, “Titanic – Un Amore Infinito” aggiunge un tocco di poesia e autenticità a un viaggio che parla di sogni, coraggio e rinascita.