GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

Principali provvedimenti della Giunta regionale

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata prorogata al 31 dicembre l’Unità Organizzativa “Organizzazione di grandi eventi di interesse turistico anno 2025”, al fine di assicurare il completamento delle attività riferite all’organizzazione dei grandi eventi di interesse turistico programmati per l’anno 2025 e la continuità dell’azione amministrativa, preservandola da interruzioni o ritardi che potrebbero pregiudicarne le finalità.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata la modifica dei criteri applicativi per la concessione di aiuti a fondo perduto a favore delle PMI operanti sul territorio regionale nel settore dell’allevamento della razza autoctona ovina Rosset, per l’annualità 2025.

In particolare, è stato escluso il requisito d’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, al fine di consentire a tutte le aziende allevatrici di accedere all’aiuto in argomento, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi della norma di tutela delle razze in via di estinzione, fra cui la razza ovina Rosset.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’istituzione di sette posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026.

In particolare, i posti riguardano: 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in Infermieristica pediatrica; 1 posto in Tecnica della riabilitazione psichiatrica; 1 posto in Tecniche di laboratorio biomedico; 1 posto in Tecniche di neurofisiopatologia; e 3 posti nel corso di laurea triennale in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la quarantaseiesima graduatoria relativa al quinto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale.

La Giunta regionale ha inoltre approvato il regolamento della 1026ª Fiera di Sant’Orso.