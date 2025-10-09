Giovanni Pellizzeri nuovo presidente Comitato Piccola Industria Confindustria VDA

Nuovo vertice per il Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta per il quadriennio 2025-2029: Giovanni Pellizzeri è stato eletto presidente, Elena Vittaz, Alberto Bethaz e Luciano Brunero completano la squadra.

Il Comitato Piccola industria raccoglie tutte le imprese associate a Confindustria Valle d’Aosta che hanno fino a 50 dipendenti, in totale sono 285 e rappresentano oltre l’87% della base associativa. A questo gruppo si aggiungono le 41 imprese con più di 50 dipendenti, per un totale di 326 aziende associate che contano 8.154 dipendenti, pari oltre al 60% della forza stabile della Valle d’Aosta.

“Questa nomina rappresenta un segnale importante di continuità e di visione per il sistema delle piccole imprese del territorio. L’esperienza manageriale di Giovanni e la profonda conoscenza del tessuto economico valdostano saranno fondamentali per rafforzare il ruolo delle Pmi come motore di crescita e innovazione. La Piccola Industria è fatta di concretezza, impegno quotidiano e capacità di guardare avanti: sono certo che sotto la sua guida il Comitato Piccola Industria della Valle d’Aosta saprà interpretare al meglio queste qualità, continuando a essere vicino alle imprese e ai territori, in linea con la nostra missione nazionale di sostenere la competitività e il valore dell’impresa italiana” sottolinea Giovanni Baroni presidente Piccola Industria e vice presidente Confindustria.

“L’arrivo di Giovanni apporta un valore aggiunto significativo alla nostra associazione. In primis poiché nel ruolo di presidente della società di gestione dell’aeroporto di Aosta, occupa uno dei ruoli strategici per lo sviluppo della Valle d’Aosta. Inoltre, apporta competenze ed energia nel nostro Comitato della Piccola Industria e saprà sia sviluppare al meglio i molti progetti che già portiamo avanti per le Pmi di Confindustria Valle d’Aosta, sia avviare nuove opportunità per quello che è il cuore del nostro sistema” commenta Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d’Aosta.

“Ci tengo a ringraziare le aziende associate per la loro fiducia e la Presidente uscente per il grande lavoro fatto negli anni. Un ringraziamento particolare lo devo a Francesco per avermi fatto scoprire un’Associazione viva e di fondamentale importanza per il territorio regionale. Il programma del nuovo Comitato prevede la continuità di iniziative quali il PMI Day ed Eureka! Funziona! ed ha in cantiere nuovi progetti per tutte le imprese associate al fine di favorirne la stabilità e lo sviluppo. Per il Comitato sarà di vitale importanza il costante contatto con il tessuto produttivo regionale” sottolinea il neopresidente, Giovanni Pellizzeri.

Giovanni Pellizzeri, 45 anni a novembre, figlio di imprenditori, giornalista pubblicista, inizialmente lavora nelle aziende di famiglia e poi fonda nel 2013 il sito di informazione locale AostaNews24, a cui farà seguito qualche anno dopo TorinoNews24. Dal 2018 è stato eletto presidente della società di gestione dell’Aeroporto ‘Corrado Gex’ di Aosta, ruolo che a tutt’oggi ricopre.

Con la nomina al vertice del Comitato Piccola Industria di Valle d’Aosta, Pellizzeri ha anche diritto a sedere nel Consiglio Centrale della Piccola Industria di Confindustria, che stamane a Roma lo ha anche indicato quale componente del Consiglio Generale di Confindustria, dove siederà fino al 2027 affiancando il presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Francesco Turcato. Infine, Pellizzeri entra di diritto nel Consiglio di presidenza di Confindustria Valle d’Aosta quale vicepresidente.