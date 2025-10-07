Bonifici istantanei, dal 9 ottobre in tutte le banche

Dal 9 ottobre tutte le banche dell’area euro dovranno offrire la possibilità di inviare bonifici istantanei in euro e saranno tenute a effettuare una verifica della corrispondenza fra il nome del beneficiario e il relativo IBAN.

Sarà dunque attivo il servizio Verification of Payee (VoP), che permette di verificare questa corrispondenza prima del pagamento. I bonifici istantanei sono infatti veloci e danno la disponibilità immediata dei soldi, ma il pagamento non è annullabile.

La prima tappa è stata il 9 gennaio 2025, con l’obbligo di ricezione e la previsione che eventuali commissioni per un bonifico istantaneo non possano superare quelle applicate per i bonifici tradizionali disposti sullo stesso canale.

L’obbligo di offrire bonifici istantanei in ricezione e in invio riguarderà anche le banche dei paesi che non hanno adottato l’euro e gli altri prestatori di servizi di pagamento (istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento), in momenti successivi, a partire dal 9 aprile 2027.

Dal 9 ottobre, dunque, tutte le banche dell’area euro offriranno i bonifici istantanei in euro da tutti i conti di pagamento e attraverso gli stessi canali usati per i bonifici ordinari: home banking, mobile banking, sportelli automatici, terminali self-service, filiali o telefono.

Dalla stessa data sarà inoltre attivo per tutti i bonifici – istantanei e non – il servizio di verifica del beneficiario (VoP), che aiuta a prevenire eventuali errori di compilazione, scambi di IBAN o tentativi di frode che potrebbero comportare l’invio del denaro a un destinatario sbagliato.

Questo servizio permette ai clienti di verificare gratuitamente e in tempo reale, prima che il pagamento venga eseguito, la corretta associazione tra il nome del beneficiario e il codice IBAN inserito, per valutare se procedere con il pagamento o interromperlo per ulteriori controlli.

La banca, attraverso un’interfaccia immediata, comunica al cliente se i dati coincidono, se la corrispondenza è parziale, se non coincidono oppure se non è stato possibile effettuare la verifica (ad esempio perché il conto indicato è chiuso).

L’Associazione bancaria italiana (ABI) ricorda che, a oggi, i bonifici istantanei rappresentano oltre un quarto (26,42%) del totale dei bonifici europei nel secondo trimestre del 2025.

I bonifici istantanei offrono il vantaggio dell’immediatezza e della flessibilità operativa, permettendo trasferimenti in euro tra conti di pagamento all’interno dell’area unica dei pagamenti in euro, in meno di dieci secondi, 24 ore su 24, sette giorni su sette, con disponibilità immediata dei fondi.

Consigli per i clienti

Una volta che l’operazione è completata, non si può annullare il bonifico istantaneo.

Muove anche da questo la campagna informativa realizzata dall’ABI, che insieme alle associazioni dei consumatori ha pubblicato una guida ai bonifici istantanei. In vista della prossima tappa del 9 ottobre, l’ABI diffonde alcuni consigli utili per i clienti:

Acquisire informazioni corrette e complete sul beneficiario del bonifico, verificare con attenzione i dati e valutare se disporre o meno il pagamento in caso di esito incongruente o non positivo della verifica VoP.

Usare solo i canali ufficiali della banca (app, sito, sportelli) per effettuare operazioni.

Diffidare di richieste urgenti ricevute tramite messaggi o telefonate non verificabili: la fretta è spesso parte della truffa.

Non comunicare mai a terzi informazioni riservate, come codici di accesso ai servizi online o ai propri strumenti di pagamento.

Impostare limiti massimi di importo per bonifici istantanei giornalieri o singoli, gestendoli secondo le proprie esigenze e i consigli della banca.

In caso di errore o sospetto di truffa, contattare immediatamente la propria banca per verificare le azioni possibili.

È inoltre disponibile la nuova campagna informativa sulla sicurezza informatica “I Navigati”, promossa da CERTFin (Computer Emergency Response Team del settore finanziario italiano, presieduto dalla Banca d’Italia e dall’ABI e gestito da ABI Lab), che mette a disposizione video e contenuti per imparare a proteggersi dai tentativi, sempre più sofisticati, di truffe che riguardano anche i bonifici istantanei.