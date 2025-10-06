Almanach de mardi 7 octobre Notre dame-du Rosaire

Gli impegni del Vescovo Franco
Martedì 7 ottobre
Assisi, Santa Maria degli Angeli – ore 8.00 – Santa Messa per il Convegno AIPAS
Mercoledì 8 ottobre
Roma – ore 9.00-16.00 – Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto
Giovedì 9 ottobre
Seminario – ore 12.00 – Incontro con il Vescovo e un gruppo di Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi
Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 18.30 – Concelebrazione eucaristica con Sacerdoti della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi
Venerdì 10 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
Cinéma Théâtre de la Ville – ore 20.30 – Incontro diocesano di formazione con Mons. Vittorio Viola “L’Eucaristia centro dinamico della vita ordinaria della comunità cristiana”
Sabato 11 ottobre
Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00 – Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié
Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 10.00 – Santa Messa per la Festa patronale di san Martino
Domenica 12 ottobre
Chiesa collegiata di Sant’Orso – ore 10.00 – S. Cresime per l’unità parrocchiale
Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis – ore 16.30 – Santa Messa nel XXIII° anniversario di fondazione del Monastero
Lunedì 13 ottobre
Vescovado – mattino e pomeriggio – Udienze
Martedì 14 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
Curia vescovile – ore 18.45 – Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano
Mercoledì 15 ottobre
Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 16.00 – Incontro con la Comunità
Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 17.00 – S. Messa nella Solennità di Santa Teresa d’Avila
Cattedrale – ore 20.30 – Santa Messa nel XXV° anniversario dell’Alluvione del 2000 in suffragio delle vittime
La Chiesa celebra Beata Vergine Maria del Rosario
Questa memoria Mariana di origine devozionale si collega con la vittoria di Lepanto (1571), che arrestò la grande espansione dell'impero ottomano. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Rosario. Secondo quanto narra la tradizione, c’è una speciale protezione mariana per tutti coloro che lo recitano devotamente, la garanzia che i fedeli non moriranno senza sacramenti, l’assicurazione che quanti propagheranno il Rosario verranno soccorsi dalla Madonna in ogni loro necessità.
Il sole sorge alle ore 7,43 e tramonta alle ore 19,03
“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)
La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.