Un viaggio che batte al ritmo del mondo

Un tamburo non è solo uno strumento: è un cuore che pulsa, un linguaggio universale che unisce. Con questa filosofia, Casa Tamtando riapre le proprie porte a Quart, in Regione Amérique 187, per presentare giovedì 2 ottobre alle 20.30 i corsi 2025/26. L’ingresso è libero, lo spirito è aperto, la voglia è di condividere.

Da sempre i percorsi proposti da Tamtando per adulti sono un viaggio attraverso le culture extra-europee, un modo per incontrare il Brasile, l’Africa occidentale, Cuba, senza prendere un aereo ma lasciandosi guidare da ritmo e percussioni.

Ogni giovedì sera, a partire dal 9 ottobre, chi parteciperà potrà imparare le tecniche di base dei principali strumenti etnici – dal djembé ai doun, dai surdos al tambourim, dalle congas alle mille voci percussive – ma soprattutto l’arte di fare musica insieme, di ascoltarsi e rispondersi in gruppo.

Il ricco parco strumenti della Casa è a disposizione degli iscritti. E non mancheranno le domeniche speciali con grandi percussionisti ospiti: occasioni di confronto e di crescita che negli anni hanno reso unica la proposta di Tamtando.

Dai 14 anni in su, chiunque può mettersi in gioco. Perché, come recita il motto che accompagna questa nuova stagione: “Tamtando è per tuttə”.

Per informazioni: 335 6776383.