Almanach de jeudi 11 septembre saint Adelphe

Gli impegni del Vescovo Franco Lovignana

Giovedì 11 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 13 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 14 settembre

Borgosesia – ore 10.00

S. Messa in onore di San Grato

Lunedì 15 – martedì 16 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

“Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale

Lunedì 15 settembre

Curia vescovile – ore 18.45

Segreteria del Consiglio pastorale diocesano



La Chiesa celebra Santi Matteo e Gusmeo Martiri

Gli storici riportano due versioni sulla vita dei patroni di Gravedona sul Lario (Como), luogo dove, in ogni caso, subirono il martirio. Secondo la prima essi furono compagni dei santi Fedele e Carpoforo, sfuggiti in un primo tempo alle persecuzioni di Massimiano. Un’altra li considera soldati scampati all’eccidio della legione Tebea. Dopo secoli di oblio, i loro corpi furono ritrovati l’11 settembre 1248 in località Pozzano di Gravedona e deposti nella chiesa di San Fedele, che nel 1533 venne ricostruita e intitolata a loro. Nel 1608 la volta fu affrescata da Gianmauro della Rovere, detto il Fiammenghino.Il sorge alle ore 6,59 e tramonta alle ore 19,57

«La politica sia una missione basata sulla legge naturale (…) non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene.» (Papa Leone XIV)

Questa frase, pronunciata durante un incontro con parlamentari di 68 Paesi nel corso del Giubileo dei governanti, trasforma la politica da mera carriera a impegno etico e comunitario. Leone XIV invoca la legge naturale — quella che non è scritta dall’uomo, ma percepita universalmente come guida alla giustizia — come stella polare per governare responsabilmente. Politici non più tecnici o opportunisti, ma missionari del bene comune, che promuovano libertà religiosa, dialogo interreligioso e affrontino sfide moderne (come l'intelligenza artificiale) in favore delle nuove generazioni.