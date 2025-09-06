Almanach de dimanche 7 septembre saint Grat év d’Aoste

Gli impegni del Vescovo Franco Lovignana

Domenica 7 settembre

Cattedrale – ore 15.00

S. Messa stazionale e processione per la Solennità di San Grato patrono della Città e della Diocesi

Lunedì 8 settembre

Courmayeur, Santuario di Notre-Dame de la Guérison

ore 9.30 Processione

ore 11.00 S. Messa

Martedì 9 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 18.15

Formazione Ordo Virginum

Giovedì 11 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 13 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 14 settembre

Borgosesia – ore 10.00

S. Messa in onore di San Grato

Lunedì 15 – martedì 16 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

“Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale

Lunedì 15 settembre

Curia vescovile – ore 18.45

Segreteria del Consiglio pastorale diocesano



La Chiesa celebra San Grato di Aosta Vescovo

Egli fu quasi certamente il presbitero che, dichiarandosi inviato di Eustasio protovescovo di Aosta, firmò la lettera del Concilio Provinciale di Milano inviata nel 451 a papa Leone Magno, in occasione della soluzione del problema delle due nature in Cristo. Alla morte di Eustasio, nella seconda metà del V secolo, Grato divenne vescovo di Aosta. Sono state avanzate anche due ipotesi. Eustasio e Grato potrebbero essere stati di origine greca. Entrambi potrebbero avere studiato nel cenobio eusebiano di Vercelli perché Aosta era compresa nel territorio di questa città e perché Sant'Ambrogio, nella lettera ai vercellesi, dice che le Chiese dell'Italia settentrionale si rivolgevano a quel cenobio per scegliere i propri pastori.

Il sorge alle ore 6,59 e tramonta alle ore 19,57

«La politica sia una missione basata sulla legge naturale (…) non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene.» (Papa Leone XIV)

Questa frase, pronunciata durante un incontro con parlamentari di 68 Paesi nel corso del Giubileo dei governanti, trasforma la politica da mera carriera a impegno etico e comunitario. Leone XIV invoca la legge naturale — quella che non è scritta dall’uomo, ma percepita universalmente come guida alla giustizia — come stella polare per governare responsabilmente. Politici non più tecnici o opportunisti, ma missionari del bene comune, che promuovano libertà religiosa, dialogo interreligioso e affrontino sfide moderne (come l'intelligenza artificiale) in favore delle nuove generazioni.