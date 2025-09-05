Champagne per festeggiare i 60 anni dell’Associazione Italiana Sommelier

L’Associazione Italiana Sommelier (AIS) festeggia sessant’anni di attività e l’AIS Valle d’Aosta li celebra in grande stile con un evento esclusivo, mercoledì 17 settembre, presso la Cave des Onze Communes di Aymavilles. Una serata che promette di essere un vero viaggio tra eccellenza e cultura enologica, all’insegna delle bollicine più iconiche del mondo.

“Siamo entusiasti di proporre una masterclass dedicata interamente allo Champagne, simbolo di raffinatezza e tradizione enologica”, spiega AIS Valle d’Aosta. L’evento sarà guidato da Guido Invernizzi, sommelier e relatore di fama nazionale, che accompagnerà gli ospiti tra le diverse sfumature di uno dei terroir più affascinanti del pianeta, svelando segreti di produzione e storie di famiglie e maison che hanno fatto la storia dello Champagne.

Sette etichette selezionate offriranno un’occasione unica di approfondire le mille sfumature dello Champagne, dai grandi classici alle interpretazioni più innovative. Un viaggio sensoriale, ma anche culturale, che permette di comprendere come il territorio, la tecnica e la tradizione si incontrino nel calice, generando profumi, bollicine e storie indimenticabili.

Prima della masterclass, i soci AIS Valle d’Aosta in regola con l’iscrizione potranno partecipare a un aperitivo esclusivo, brindando con Champagne e “spegnendo simbolicamente sessanta candeline insieme all’associazione”. Un gesto simbolico che racchiude la passione, la competenza e l’amore per il vino che da sei decenni caratterizzano l’attività dell’AIS.

L’appuntamento è fissato per le 17.30 con l’aperitivo per i soci, mentre dalle 20.30 la degustazione si aprirà a tutti coloro che desiderano lasciarsi incantare dalle bollicine d’Oltralpe.

Questo evento non è solo un’occasione per assaporare Champagne d’eccellenza, ma anche un momento di crescita culturale: conoscere le differenze tra i terroir, i vitigni e le tecniche di produzione significa comprendere meglio il mondo del vino e le sue connessioni con storia, geografia e tradizione.

Per informazioni e prenotazioni: www.aisvalledaosta.it.