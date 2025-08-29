Velina Rossonera e Arcobaleno

🎙️ Diretta dallo stadio elettorale “Palazzo di Giustizia – Terzo Piano”

Buonasera ascoltatori, benvenuti a questa straordinaria serata sportiva: oggi non si corre sui 100 metri, non c’è il Tour de France e nemmeno la Champions League… ma attenzione, c’è di più! Si sorteggia l’ordine di candidati e liste sulle schede elettorali. Una corsa che vale molto più di un trofeo: vale il biglietto per Palazzo civico e Consiglio regionale.

🏟️ Batteria comunale – la sprint del capoluogo

Minuto 1 – Fischio della giuria, pistola alzata: in corsia 1 balzano fuori dai blocchi Raffaele Rocco e Valeria Fadda. Sono loro a inaugurare il tabellone, spalleggiati da un vero plotone di staffettisti: Rev, Stella Alpina-RV, Pd, Pour l’Autonomie e Union Valdôtaine. Un trenino che occupa quasi metà pista.

Minuto 2 – Scatto in corsia 2 per Eugenio Torrione e Katya Foletto, con la canotta rosso-verde della sinistra. Hanno fiato corto ma voglia di sorprendere: li vediamo già a testa bassa, pedalata politica agile.

Minuto 3 – Entrano in scena i muscoli: in corsia 3 il centrodestra lancia Giovanni Girardini e Sonia Furci. La loro squadra sembra una mischia da rugby: Lega, Forza Italia, La Renaissance e Fratelli d’Italia. Spingono di potenza, qualcuno però rischia di pestare i tacchetti al compagno.

Minuto 4 – In corsia 4 gli outsider Diego Foti e Chiara Giordano per Valle d’Aosta Aperta. Nessuno li dava tra i favoriti, ma si presentano leggeri, pronti a sfruttare ogni errore degli avversari.

🏟️ Batteria regionale – la maratona dei 35 seggi

Minuto 5 – Eccoli in pista i regionali. Fischio e via! In corsia 1 partono Alleanza Verdi Sinistra-Rete Civica, gambe che girano veloci, bandierine ecologiste al vento.

Minuto 6 – In corsia 2 scatta l’Union Valdôtaine: passo misurato, esperienza da maratoneti, sanno che la gara è lunga.

Minuto 7 – Corsia 3: Federalisti Progressisti–Pd provano un allungo, ma il cambio di ritmo rischia di essere troppo presto.

Minuto 8 – Gli Autonomisti di Centro prendono la corsia 4: ritmo regolare, nessuno strappo, sembrano correre col cronometro più che con gli avversari.

Minuto 9 – Tutti gli occhi sulla corsia 5: il centrodestra cala la corazzata in ordine serrato — Fratelli d’Italia, Forza Italia-La Renaissance e Lega VdA. È un treno merci lanciato a tutta velocità: potente, ma attenzione agli scambi di testimone, il rischio è deragliare.

Minuto 10 – In chiusura, corsia 6 per Valle d’Aosta Aperta. Posizione defilata, ma a volte le corsie esterne permettono la sorpresa sul rettilineo finale.

il sorteggio è fatto: le corsie sono state assegnate, le piste gessate, le curve preparate. Da domani, comincia la vera fatica: 30 giorni di allenamenti, scatti, cadute e rimonte. Il pubblico valdostano osserva dagli spalti, pronto a decretare vincitori e sconfitti il 28 settembre.

🎙️ Per ora è tutto dallo stadio elettorale. Linea alla regia: la corsa è ufficialmente partita!