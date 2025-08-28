 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 28 agosto 2025, 09:55

SOS per la signora dei gatti

Aiutiamo Marina Flecchia Torre Pellice

Sos per sostenere emotivamente ed economicamente Marina Flecchia, che si occupava della storica colonia felina spontanea di Sanciò a Torre Pellice; Marina attraversa un periodo difficile della sua vita. Per decenni ha accudito i gatti del quartiere popolare, combattendo con coraggio innumerevoli battaglie per difenderli.

 Le dobbiamo inoltre una realtà culturale e artistica importante come quella dell'Associazione Myo-sotis, che ha reso famosa la Val Pellice ben oltre I confini della nostra zona geografica, grazie ai concorsi organizzati più volte all'anno. 

Adesso Marina è ammalata e assolutamente sola al mondo. Ha bisogno di tutte e tutti noi. 

Ogni goccia è infinitamente preziosa, come ogni visita presso l'Istituto Ferrero di Robilante (Cn).

Gli aiuti economici possono essere indirizzati alla Prof. Liliana Rasetti, presidente dell'Unitre di Pinerolo, dove Marina insegnava a confezionare le bambole.

Per donazioni libere IT64D0329601601000066690437 Fideuram Pinerolo.

Edi Morini

