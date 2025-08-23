Casino di Saint-Vincent: dubbi, esperti e regole da chiarire

Al momento nutro qualche sospetto sull’identità degli esperti intervenuti nelle sei puntate in tema casa da gioco di Saint-Vincent e, in particolare, sulla descrizione di alcuni articoli del Disciplinare che, stante la data relativa alla durata citata in fine anno 2033, mi sento di ritenere ancora in corso di validità.

Credo, anche se devo ancora dedicarmi a ricerche non facili, che in Valle l’esperto vero lo si trovi a fatica, ma sicuramente non lo si può domandare a chi l’incarico l’ha conferito. Devo ammettere che ha comunque provato a far conoscere meglio un’attività che opera dal 9 marzo 1947 a Saint-Vincent.

Assolutamente non mi reputo esperto in diritto o altra materia specifica per entrare nel discorso; mi sostiene il fatto di aver lavorato col gestore privato (Sitav SpA) e di aver potuto, seppur per breve tempo, vedere l’applicazione di alcune norme relative alla concessione della gestione.

Tra l’altro, la partecipazione del concedente al rischio del cambio assegni in particolari occasioni; non ricordo di più sull’esistenza o meno di qualche contributo.

Non credo sia rilevante tanto il fatto che io ricordi l’esattezza delle norme, a suo tempo oggetto di commento da parte degli esperti consultati, quanto il dover attribuire alle loro conclusioni un’interpretazione credibile senza tentennamenti, se riferita a un contratto tra l’ente pubblico e una società di gestione a capitale pubblico.

Quelle poche nozioni di ragioneria e contabilità che mi ritrovo, dopo tanti anni, mi consentono di trattare diversamente la destinazione dei costi e il loro rilievo nel bilancio d’esercizio a seconda dell’identità dell’azionista.

Una sola domanda al termine della presente narrazione: ammesso che il Disciplinare citato sia in corso di validità, non avendone trovato altri, certo dei pochi interventi avvenuti nella legislatura attuale o comunque recentemente, come è stato possibile che non si sia provveduto a correggere i probabili errori che sono stati, a ragione o meno, riscontrati, così come si è ritenuto intervenire sull’articolo del cambio assegni con le espressioni citate dagli esperti?

Una sola certezza: la specifica delega non può non essere stata assegnata.

A mio personale avviso, rimane il risultato di aver creato un certo interesse su un argomento che la limitata conoscenza, forse, ha impedito di essere compreso in qualche programma elettorale, anche per la rilevanza in campo economico, con riguardo al turismo e all’occupazione.