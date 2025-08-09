Almanach de sabato 9 aout saint Amour

La Chiesa celebra Santi Amore e Viatore Martiri (?)

Sui santi Amore e Viatore non abbiamo alcuna notizia certa. La tradizione tramanda che fossero militi della legione tebea, capitanati da San Maurizio. Si dice che furono massacrati nel 286 ad Agaune rei di non aver obbedito agli ordini di massacrare i cristiani del luogo.

C’è un racconto, puramente leggendario che riguarda il trasferimento miracoloso delle loro reliquie, la cui testimonianza si trova in un saggio di M. Perret pubblicato a Besaçcon nel 1894.

Nel 585, Gontran I, re di Borgogna fece costruire una chiesa destinata per ospitare le reliquie dei due Santi. Le reliquie furono affidate ai religiosi che stabilirono un monastero vicino alla chiesa.

I miracoli attribuiti alle reliquie attirarono molti pellegrini nel villaggio che cresceva intorno alla sua chiesa. I successori di Gontran donarono questo feudo al vescovo di Saint-Vincent-de-Mâcon, il quale costruì un castello e mura per la difesa della città, che nel corso dei secoli prese il nome di Saint-Amour.

Nella chiesa di Saint-Amour esiste un quadro che li rappresenta.

La loro festa, che si celebra solo a Saint-Amour, un comune francese situato nel dipartimento del Giura, nella regione della Borgogna - Franca Contea, è stata fissata nel giorno 9 agosto.

