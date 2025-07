Eccellenza dell’imprenditoria femminile: premiate le sorelle Rubioglio

In pochi anni gli abiti da lavoro hanno saputo conquistare le passerelle della moda, dal The Place, lo spazio del Green Pea di Torino dedicato agli eventi, in occasione della Torino Fashion Week 2024, fino al prestigioso red carpet presso lo “Spazio Antologico” degli East End Studios per la Milano Fashion Week 2023, manifestazione che hanno vissuto con due partecipazioni consecutive (Spring/Summer nel 2023 e Fall/Winter nel 2024).

Merito della West Rose di Orbassano, azienda che ha portato le sue creazioni nel cuore del lifestyle sostenibile, portando in passerella outfit pensati per parrucchiere, estetiste e nail specialist: anche per questo, le titolari Claudia e Tiziana Rubioglio sono state premiate per il loro lavoro presso Villa Noseda, a Sanremo, con il premio Eccellenze d’Italia 2024 durante il Festival della canzone italiana.

Un successo imprenditoriale che non è sfuggito all’attenzione dell’amministrazione di Orbassano, guidata dalla sindaca Cinzia Maria Bosso, una città dinamica che può contare sulla presenza di West Rose nel proprio tessuto produttivo e che ne ha riconosciuto il ruolo e l’eccellenza nel corso di una partecipatissima cerimonia di premiazione nel giugno scorso.

«Siamo davvero felici per aver ricevuto questo prezioso riconoscimento proprio a Orbassano, città a cui siamo molto legate – spiegano Claudia e Tiziana Rubioglio -. Questo attestato ci onora e sottolinea la nostra fedeltà e coerenza con i nostri valori fondanti: fra essi la sostenibilità è uno dei nostri cardini valoriali, un timone per la nostra attività imprenditoriale che vuole essere davvero innovativa».

Lavoro, Sostenibilità, Donna è in sintesi il modus operandi di questa impresa femminile giovane e dinamica, che realizza prodotti studiati e specifici per la quotidianità lavorativa, made in Italy e realizzati con materiali tecnici selezionati e adatti a valorizzare la femminilità nel mondo del lavoro.

Ecco allora il senso di outfit che hanno suscitato stupore, come ad esempio una divisa per operatrici nel ramo hair stylist, realizzata completamente con tessuto poliestere riciclato.

Un aspetto importante, che va ben oltre l’aspetto estetico e il design degli abiti da lavoro, visto che la West Rose di Orbassano è uno dei leader italiani del settore abbigliamento professionale Made in Italy: fornisce infatti abbigliamento da lavoro ad attività di tutti i tipi ed in ogni settore aziendale.

«Siamo orgogliose ed emozionate in virtù degli importanti riconoscimenti ottenuti – aggiungono le sorelle Rubioglio -, ma la nostra soddisfazione maggiore è quella di vedere i nostri clienti felici e soddisfatti del nostro operato. A nostro parere, sicurezza e comfort di un lavoratore passano anche attraverso il suo modo di vestire: le tendenze del fashion comune, del vestire casual, si possono adattare tranquillamente anche alle divise professionali».

Un percorso professionale che continua quindi con una produzione taylor made che comincia ad interessare anche i mercati esteri, una clientela che ormai ha valicato i confini italiani ed europei, permettendo a West Rose di sbarcare anche negli Usa e in Asia: una bella soddisfazione per questa impresa orbassanese a trazione femminile.