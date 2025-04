Pasqua di rinascita, parole e partecipazione

Cari lettori,

in questa Pasqua che celebra la rinascita e la speranza, AostaCronaca vi abbraccia idealmente con un grazie sincero. La vostra fiducia, la vostra costanza, i vostri occhi attenti sono la linfa che alimenta ogni nostra parola.

Nel 2025, ci prepariamo a fare un salto di qualità. Rafforzeremo la redazione, amplieremo le rubriche, potenzieremo il nostro lavoro d’inchiesta e approfondimento locale. Vogliamo essere ancora di più la voce dell’autonomia, della comunità, dei territori dimenticati e delle storie che non fanno rumore ma cambiano la realtà.

La nostra sfida è quella di restare liberi, indipendenti, radicati. E per farlo abbiamo bisogno di voi, non solo come lettori, ma come alleati. Grazie per esserci, e per crescere con noi.

Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie,

con lo sguardo al futuro e il cuore in Valle d’Aosta.