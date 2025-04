Il Papa a sorpresa durante la messa a San Pietro: "Grazie di cuore"

Il Pontefice ha partecipato a sorpresa alla messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Papa Francesco ha ringraziato ancora una volta gli operatori sanitari per averlo aiutato durante il suo ricovero.

Arrivo a sorpresa per Papa Francesco domenica mattina in piazza San Pietro, in Vaticano, durante la speciale messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Si è trattato della sua prima apparizione pubblica dopo le dimissioni dal Policlinico Agostino Gemelli, avvenute due settimane fa, dove è stato ricoverato per 38 giorni a causa di una polmonite bilaterale.

Il Pontefice, seduto su una sedia a rotelle e con i naselli per la respirazione, ha alzato le mani per salutare la folla, che si è alzata in piedi e ha applaudito, mentre veniva portato davanti all'altare della piazza.

"Buona domenica a tutti", ha detto il Papa alla folla. "Grazie di cuore". La voce del Pontefice sembrava più forte di quando si era rivolto ai fedeli dal balconcino del Gemelli.