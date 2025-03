Aperte le iscrizioni per le manifestazioni estive e dell’artigianato di tradizione

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che la Giunta regionale ha approvato lo svolgimento delle manifestazioni estive di artigianato valdostano di tradizione e i relativi regolamenti.

Sono in programma le seguenti manifestazioni:

- la 72ª Mostra-Concorso dell’artigianato valdostano di tradizione, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 19 al 27 luglio 2025. Nell’ambito della Mostra-concorso, in collaborazione con il Comune di Aosta, in orario serale, è in programma la IV edizione del Foire Festival

-l’Atélier des Métiers, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 31 luglio al 3 agosto 2025. Negli stessi giorni è prevista, in collaborazione con IVAT, la II edizione di ORSOFF;

-la 56ª Foire d’été, ad Aosta, nel centro storico, in data 2 agosto 2025;

- la 10ª edizione della mostra “Le Sommet de l’Artisanat valdôtain de tradition”, in programma in autunno, nelle sale espositive del Forte di Bard.

A partire da mercoledì 19 marzo e fino a venerdì 9 maggio 2025 sono aperte le iscrizioni.

Saranno accettate esclusivamente le adesioni con modalità on line o alternativamente con Posta elettronica certificata (PEC) e con mail.

Il personale della segreteria della Struttura competente è a disposizione per supportare gli artigiani nella compilazione on line della richiesta di adesione alle manifestazioni nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 14.00; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 16.00.

Venerdì 9 maggio 2025, ultimo giorno utile per l’iscrizione, l’orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.00.

I regolamenti delle manifestazioni, la modulistica di adesione, i temi della Mostra-concorso e dei premi acquisto sono reperibili sul sito regionale www.regione.vda.it - canale tematico: Artigianato di tradizione.

La promozione degli eventi e i rispettivi programmi saranno pubblicati anche attraverso i canali web, sul sito www.lasaintours.it