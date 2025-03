Domani a Skyway Monte Bianco il focus sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera

“Il progetto prende le mosse dal Trattato del Quirinale e si pone l’ambizioso obiettivo di porre le condizioni giuridiche affinché possa essere messa in atto una nuova politica transfrontaliera franco-italiana in ambito sanitario - commenta l’Assessore Carlo Marzi -.Grazie alla collaborazione tra i partner di progetto” prosegue Marzi “l’intenzione è di giungere all’elaborazione di una proposta comune per la gestione della mobilità sanitaria transfrontaliera che contribuisca a ridurre gli ostacoli in tutti i settori relativi ai diritti dei pazienti, quali la riservatezza dei dati, l’accesso alle cartelle cliniche, gli aspetti giuridici, economici e sanitari connessi”.

Da parte sua, l’Assessore Luciano Caveri ricorda che “il Trattato del Quirinale è la base giuridica per risolvere i nodi alla cooperazione transfrontaliera anche in molti altri ambiti al di là di quello sanitario, per esempio quello dei trasporti e della biodiversità. In questo senso - continua Caveri, - nel corso del pomeriggio del 5 marzo si lavorerà per fare più in generale il punto sulla presenza di distorsioni nell’erogazione dei servizi e nella tutela del patrimonio naturale delle regioni transfrontaliere, in modo da migliorare, grazie allo strumento del Trattato la coesione dell’area transfrontaliera tra noi e la Francia”.

Al progetto ProSATIF-Go, oltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, partecipano la Regione Piemonte, capofila di progetto, l’Azienda sanitaria locale di Collegno e Pinerolo (ASLTO3) e le Centre Hospitalier des Escartons di Briançon. IRES Piemonte è stato incaricato di redigere l’analisi di contesto mentre il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino sottoporrà ai partner una proposta per rimuovere gli ostacoli che oggi rendono complessa l’interazione transfrontaliera in ambito sanitario.

Al progetto Alcotraité, oltre alla Regione autonoma Valle d’Aosta, partecipano le amministrazioni regionali del Piemonte, della Liguria, delle Regioni francesi Auvergne-Rhônes-Alpes e PACA e l’Associazione per il sostegno della cooperazione transfrontaliera MOT-Mission Opérationnelle Transfrontalière.