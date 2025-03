ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA POUTRE, LA PAILLE ET LA PAROLE

Pour notre méditation sur la parole de Dieu de ce huitième dimanche je vous proposerais de réflechir sur trois "P", à savoir: la poutre, la paille et la parole. Ces trois symboles révèlent la qualité de fruits produits par l'arbre que nous sommes. Avec un langage parabolique, Jésus éduque le disciple à l'éthique de l'amour en vue de corriger le frère avec prudence et bonté. Cela exige de notre part la connaissance de soi, l'autocritique et le discernement. Pourquoi l'homme est-il porté à voir avec facilité les défauts des autres que les siens? Saint Augustin répond: "Mon amour est mon poids"(Amor meus pondus meum). C'est toujours l'amour propre qui conduit aux péchés envers le prochain. Il faut donc veiller pour que l'amour de Dieu en nous ne soit pas évincé par l'amour propre qui est la source de toute passion et vice. Selon saint Augustin, toute la vie morale est fondée sur l'amour. Il affirme: "Aime et fais ce que tu fais"(ama et fac quod vis). Demandons au Seigneur la grâce de comprendre les symboles de la poutre et de la paille afin d'utiliser la parole pour édifier le prochain, non pour pour le détruire.

1. LA POUTRE ET LA PAILLE

Que veut nous dire Jésus par l'usage de la poutre et de la paille dans nos rapports avec les autres?

Jean de La Fontaine répond à la question, dans une fable intitulé "La besace". Il écrit: "Le Fabricateur souverain nous créa Bésaciers tous de même manière. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et pour celle de devant pour les défauts d'autrui". C'est pourquoi "nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre oeil qu'on ne voit son prochain".

Jésus dit à ceux qui se proclament de petits saints et qui jugent la pécadille d'autrui d'un cas pendable: "Qu'as-tu à regarder la paille dans l'oeil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton oeil à toi, tu ne la remarques pas?". Le Fils de Dieu ne veut pas encourager l'indifférence ou le silence coupable envers les défauts du frère. Corriger avec bonté le frère qui se trompe signifie d'une part, éviter d'occulter le vrai et d'autre part, s'abstenir à soutenir le faux.

Jésus condamne l'hypocrisie qui est une vie superficielle, masquée, en nous renvoyant à la vérité sur nous-mêmes, afin d'enlever la trave ou la mauvaise intention qui affecte l'oeil du coeur, pour mieux voir la paille qui est dans l'oeil d'autrui. Il nous invite à la pureté du coeur qui purifie notre manière de comprendre les autres.

2. CONTRE LA CÉCITÉ SPIRITUELLE

Qui sont les destinataires du discours de Jésus? D'une part, il s'agit des chefs religieux et d'autre part, chacun de nous est interpellé par ce discours. Jésus condamne les scribes et les pharisiens hypocrites en les appelant "des guides aveugles"(Mt23,16). L'aveugle spirituel est celui qui délaisse la parole de Dieu, en se glorifiant soi-même.

La parole "stupide" du latin "stultus" est celui qui est sans sagesse, en grec "aphrosýne". L'ignorant (áphros) ou celui qui a un oeil mauvais (ophtalmos poneros) toujours prêt à critiquer n'est pas celui qui est privé de formation scolaire ou académique, mais celui qui use les dons de Dieu avec ruse, malignité, arrogance et suffisance. Si cet homme qui ne respecte ni Dieu ni les hommes occupe une fonction de grande responsabilité, il conduit le peuple qui est à sa charge dans la dérive. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre cette interrogation de Jésus: "Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-il pas tomber tous les deux dans un trou"?

3. L'ARBRE, LE FRUIT ET LA PAROLE.

Jésus dit encore: "On reconnaît l'arbre par son fruit". Le premier Psaume dit: "Heureux l'homme qui n'entre pas dans la compagnie des méchants, qui nuit et jour médite la loi du Seigneur. Il sera comme un arbre planté tout près du ruisseau qui donne son fruit à son temps". L'arbre représente la personne comme un tout indivisible composé du visible et de l'invisible. Chaque personne est totalité. La partie visible comme apparence est connaissable par la voie descriptive, tandis que la partie intérieure échappe à notre connaissance démonstrative.

Chaque manifestation extérieure de l'homme nous donne une petite idée sur son comportement, mais la personne a toujours quelque chose de surprenant. Elle n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à aimer, à accueillir et à comprendre. L'homme échappe à la loi du déterminisme. Jésus nous montre une voie qui ne trompe pas. Il s'agit de juger l'arbre à partir de ses fruits qui sont les oeuvres. L'action nous annonce, nous expose et nous dénonce. La parole joue la médiation, justifie et ratifie ce que nous faisons.

La première lecture admet l'obscurité de la conscience qui se révèle à travers la manière dont l'homme s'exprime. C'est pourquoi, il est imprudent de louer une personne sans l'avoir entendu parler. La parole manifeste nos sentiments, nos sensibilités, nos agressivités. Selon Heidegger, l'homme est parole. Il parle quand il parle, il parle quand il se tait. Il parle en éveil, il parle quand il dort. L'homme est parole (Homo loquens). Prendre soin de la parole sans être hypocrite, signifie avoir la préoccupation de son être. Jésus dit que notre oui doit être oui, non, non. Le reste vient du mauvais. Nous sommes jugés par ce que nous disons et faisons. C'est la parole qui oriente la navire de la vie vers d'autres voies. La poutre nous rapelle qu'avant d'accuser les autres nous devons entrer en nous même pour extirper le grand défaut qui nous aveugle. La paille est notre condition pécamineuse. "Si nous disons: Nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous"(1Jn,8). La parole quant à elle est l'instrument de relation qui peut être dangereuse ou bienveillante pour ceux qui l'écoutent. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.

4. PRIÈRE POUR LA CROISSANCE SPIRITUELLE.

Aide-nous Seigneur à vivre ta parole de vie et de vérité. Convertis notre regard pour que dans toutes les circonstances de notre vie, nous agissions avec amour, compassion, courage pour sauver le prochain. Que cette parole de ton serviteur Martin Luther King, témoin de la non-violence active soit la nôtre:"J'ai décidé de rester du côté de l'amour, car la haine est un poids trop lourd à supporter. Purifie notre langue pour bénir". Ouvre nos yeux pour voir les merveilles de ton amour et le frère dans le besoin. Veille Seigneur sur nous quand nous parlons pour que notre parole ne soit pas l'instrument de discorde, de blessure, mais soit au service du témoignage de la vérité, de la consolation et de la paix, Amen.





Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera