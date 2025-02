11 milioni di euro per il rilancio turistico della Valle d'Aosta e del Piemonte dopo l'alluvione del 2024

Le risorse sono destinate a contribuire al risanamento delle attività danneggiate, in modo particolare quelle coinvolte nel settore del turismo che ha subito un forte impatto, con l’obiettivo di favorire una rapida ripresa economica delle aree colpite.

Una parte significativa di questo intervento riguarda proprio la Valle d’Aosta, che ha visto i propri territori e le proprie attività turistiche messe a dura prova dalla violenza degli eventi atmosferici. Il finanziamento, pari a circa 10,9 milioni di euro, è stato distribuito a sostegno delle imprese danneggiate, con l’assegnazione di una prima tranche di 3,8 milioni di euro. Questo intervento dimostra una particolare attenzione per le realtà locali, che sono state tra le prime a risentire delle gravi conseguenze dell'alluvione, con danni a strutture alberghiere, ristoranti e altre attività collegate all'ospitalità.

L’intervento rappresenta un passo importante per il recupero delle attività economiche e per la ripresa del settore turistico in entrambe le regioni. L’alluvione ha avuto un impatto devastante non solo sul piano fisico, con la distruzione di strutture, ma anche sul piano psicologico ed economico delle comunità locali, le quali, per poter guardare al futuro con ottimismo, necessitano di un sostegno concreto e tempestivo.

Il decreto di concessione delle risorse non solo si propone di dare un aiuto economico immediato alle aziende che hanno subito danni diretti, ma ha anche lo scopo di sostenere il rilancio delle destinazioni turistiche locali, garantendo che questi territori possano continuare a essere attrattivi per i turisti. Il finanziamento rappresenta quindi non solo una risposta emergenziale, ma anche un investimento a lungo termine per la ripresa delle aree colpite, puntando a mantenere e sviluppare il settore turistico, che è uno dei motori principali dell’economia locale.

Per la Valle d'Aosta, la destinazione di una parte significativa di questi fondi rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno. La regione, che vive in gran parte di turismo, è stata duramente colpita, e ogni intervento mirato a supportare le sue attività economiche è fondamentale per garantire una rapida ripresa. La speranza è che, grazie a questi aiuti, la Valle d'Aosta possa tornare a essere una delle principali destinazioni turistiche italiane, accogliendo nuovamente visitatori da ogni parte del mondo e mantenendo il proprio fascino indiscusso.

Questo finanziamento, che si inserisce nel contesto di un più ampio sostegno alle aree colpite dalle alluvioni, conferma la volontà di non lasciare indietro nessuna comunità, lavorando per garantire un futuro stabile e prospero a tutti i territori che hanno subito danni significativi.