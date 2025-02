Foire de Saint Ours

La Fiera di Sant'Orso rappresenta molto più di un evento folkloristico per la Valle d'Aosta: è una vera e propria spinta all’economia locale. Ogni anno, oltre 1000 espositori e circa 120.000 visitatori, provenienti non solo da tutta Italia ma anche da Francia, Svizzera e altre regioni italiane, affollano le vie di Aosta per celebrare la tradizione artigianale valdostana. Seppur difficile da quantificare con esattezza, il valore economico che la Fiera porta con sé è notevole e merita di essere esaminato.

Innanzitutto, l’acquisto di prodotti artigianali è il cuore pulsante della manifestazione. La fiera rappresenta un’opportunità unica per scoprire e acquistare pezzi unici, realizzati da abili artigiani locali. La stima di una spesa media di 20 euro per visitatore traduce la passione per l’artigianato in un giro d’affari di circa 2,4 milioni di euro. “La Fiera di Sant'Orso è il momento in cui i visitatori possono scoprire e acquistare pezzi unici, frutto del lavoro artigianale di grande qualità”, commentano gli organizzatori, sottolineando come la fiera non solo promuova l’artigianato ma supporti anche i produttori locali, creando un circolo virtuoso che contribuisce al benessere economico del territorio.

Accanto a questa attività economica, le consumazioni al bar e nei ristoranti rappresentano un altro importante volano per il commercio locale. Con il 50% dei visitatori che probabilmente consuma almeno un pasto o una bevanda durante la manifestazione, il giro d'affari legato alla ristorazione si aggira intorno ai 480.000 euro. Il cibo e la bevanda, quindi, non sono solo un complemento alla fiera, ma anche un’occasione di socializzazione e di scambio culturale.

Questo aspetto evidenzia un altro volto della manifestazione: la Fiera di Sant'Orso è anche una celebrazione della gastronomia valdostana, capace di attrarre non solo amanti dell'artigianato ma anche appassionati di buon cibo e tradizione culinaria.

Complessivamente, il giro d’affari stimato per la Fiera di Sant’Orso potrebbe superare i 2,8 milioni di euro. Un valore che non include tutte le altre spese indirette che i visitatori sostengono, come il trasporto, il soggiorno e l’acquisto di altri prodotti legati all’evento, come souvenir o biglietti per eventi collaterali. Il flusso turistico, infatti, non è solo numeroso, ma sempre più internazionale.

Il contributo dei visitatori provenienti da fuori regione, come la Francia, la Svizzera e le regioni limitrofe, è destinato a crescere, aumentando anche la spesa media, dato che molti turisti decidono di soggiornare più giorni o di scegliere strutture ricettive di fascia alta.

La Fiera di Sant'Orso, quindi, non è solo una festa di tradizioni, ma una manifestazione con un impatto economico di tutto rispetto. Con una stima che si avvicina ai 3 milioni di euro, questa manifestazione continua a essere un elemento chiave per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta. Un evento che, oltre a celebrare l’identità culturale della regione, si rivela anche un volano per i settori economici più importanti, dall’artigianato al turismo, dalla gastronomia alla ricettività.

Ogni edizione è una conferma della capacità della Fiera di attrarre e stimolare il dinamismo locale, facendo della Valle d'Aosta non solo una meta turistica, ma anche un punto di riferimento per chi cerca l’autenticità e la qualità. La Fiera di Sant'Orso è un successo che va ben oltre il folklore: è una risorsa economica che cresce anno dopo anno, portando con sé un futuro sempre più promettente per l’intera regione.

Fiera di Sant'Orso

Foire de Saint-Ours représente bien plus qu'un événement folklorique pour la Vallée d'Aoste : c’est un véritable moteur pour l’économie locale. Chaque année, plus de 1000 exposants et environ 120 000 visiteurs, venus non seulement de toute l'Italie, mais aussi de France, de Suisse et d'autres régions italiennes, envahissent les rues d'Aoste pour célébrer la tradition artisanale valdôtaine. Bien qu'il soit difficile de quantifier précisément, la valeur économique que la Foire génère est considérable et mérite d’être examinée.

Tout d’abord, l’achat de produits artisanaux est le cœur battant de la manifestation. La foire représente une occasion unique de découvrir et d'acheter des pièces uniques, réalisées par des artisans locaux talentueux. En estimant une dépense moyenne de 20 euros par visiteur, on obtient un chiffre d'affaires d’environ 2,4 millions d'euros. « La Foire de Saint-Ours est le moment où les visiteurs peuvent découvrir et acheter des pièces uniques, fruit d'un travail artisanal de grande qualité », commentent les organisateurs, soulignant que la foire ne se contente pas de promouvoir l’artisanat, mais soutient également les producteurs locaux, créant un cercle vertueux qui contribue au bien-être économique du territoire.

En plus de cette activité économique, la consommation dans les bars et les restaurants constitue un autre moteur important pour le commerce local. Avec 50 % des visiteurs qui consomment probablement au moins un repas ou une boisson pendant la manifestation, le chiffre d'affaires lié à la restauration se situe autour de 480 000 euros. La nourriture et les boissons ne sont donc pas seulement un complément à la foire, mais aussi une occasion de socialisation et d’échange culturel.

Cet aspect met en évidence un autre visage de la manifestation : la Foire de Saint-Ours est également une célébration de la gastronomie valdôtaine, capable d’attirer non seulement les amateurs d'artisanat, mais aussi les passionnés de bonne cuisine et de tradition culinaire.

Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires estimé pour la Foire de Saint-Ours pourrait dépasser les 2,8 millions d'euros. Ce montant ne prend pas en compte toutes les autres dépenses indirectes que les visiteurs peuvent engager, comme le transport, l’hébergement et l'achat d’autres produits liés à l’événement, tels que des souvenirs ou des billets pour des événements parallèles. Le flux touristique, en effet, n’est pas seulement important, mais de plus en plus international.

La contribution des visiteurs venant de l’extérieur de la région, comme de la France, de la Suisse et des régions voisines, devrait augmenter, entraînant également une hausse de la dépense moyenne, car de nombreux touristes choisissent de prolonger leur séjour ou de séjourner dans des établissements de haut standing.

La Foire de Saint-Ours, donc, n’est pas seulement une fête de traditions, mais une manifestation avec un impact économique non négligeable. Avec une estimation qui se rapproche des 3 millions d'euros, cet événement continue de jouer un rôle clé dans le développement économique de la Vallée d'Aoste. Un événement qui, au-delà de célébrer l’identité culturelle de la région, se révèle également être un moteur pour les secteurs économiques les plus importants, de l'artisanat au tourisme, de la gastronomie à l’hôtellerie.

Chaque édition est une confirmation de la capacité de la Foire à attirer et à stimuler le dynamisme local, faisant de la Vallée d'Aoste non seulement une destination touristique, mais aussi un point de référence pour ceux qui recherchent l'authenticité et la qualité. La Foire de Saint-Ours est un succès qui va bien au-delà du folklore : c’est une ressource économique qui croît d’année en année, apportant avec elle un avenir toujours plus prometteur pour toute la région.