Monsignor Lovignana tra la Settimana di Preghiera e la Fiera di Sant’Orso

Il 2025 segna un anno importante per la fede cristiana con il ricordo dei 1700 anni del Concilio di Nicea, un evento ecumenico che ha gettato le basi per una professione di fede comune tra le diverse tradizioni cristiane.

Nel contesto della chiusura della 58esima Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani, Monsignor Lovignana parteciperà a una serie di iniziative che riflettono sul significato di questa unità, in un momento di commemorazione del Concilio di Nicea. Il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, ha sottolineato come la domanda che Gesù rivolge a Marta di Betania, “'Credi questo?’”, sia sempre attuale per ogni generazione cristiana, chiamata a rispondere con fede e speranza. “L’anniversario del Concilio di Nicea ci ricorda che possiamo ritrovare l’unità tra noi cristiani e tra noi Chiese solo nella fede comune,” ha affermato il cardinale, indicando la via verso una nuova fase di comunione e rinnovamento ecumenico.

L'evento a livello diocesano, che avrà luogo il 29 gennaio 2025 con una Tavola Rotonda dal titolo “Il Concilio di Nicea: storia e attualità ecumenica” presso il Seminario Vescovile, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle principali tradizioni cristiane: Don Andrea Pacini per la Chiesa Cattolica, la Pastora Maria Bonafede per la Chiesa Valdese e Padre Traian Valdman per la Chiesa Ortodossa Rumena. Un’occasione per approfondire, in spirito di dialogo e riflessione, l’eredità di questo concilio che ha segnato la storia del cristianesimo.

Contemporaneamente, Monsignor Lovignana sarà impegnato in una delle tradizioni più care alla comunità valdostana: la Fiera di Sant’Orso. Giovedì 30 gennaio 2025, il Vescovo presiederà la benedizione della Fiera, che avrà luogo alle ore 8.00 presso la Porta Pretoria, seguita dalla visita agli espositori. Alle 18.00, celebrerà la Messa degli Artigiani nella Parrocchia dei Santi Pietro e Orso. Un momento di grande partecipazione, che unisce la vita religiosa a quella sociale ed economica, con un forte legame con la tradizione artigianale che caratterizza la Fiera. La Messa e l’intera celebrazione saranno trasmesse in diretta da Radio Proposta Aosta, per permettere a tutti di partecipare a questa importante manifestazione.

In questi eventi, la Chiesa si fa portavoce di un rinnovato impegno verso l'unità cristiana, ma anche della cura per la realtà locale, celebrando la fede in modo concreto e coinvolgente, per rafforzare il legame tra la spiritualità e la vita quotidiana della comunità.