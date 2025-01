Enfanthéâtre 2024: Successo crescente e 400 spettatori medi per spettacolo, tra cultura e impegno sociale

La XXIII edizione del Festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi "Enfanthéâtre" si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, testimoniando il crescente successo della rassegna nella città di Aosta. Il festival, che ha celebrato il trentesimo anniversario del celebre film d’animazione Toy Story con una speciale proiezione gratuita in collaborazione con il Cactus International Children’s And Youth Film Festival, ha registrato la partecipazione di 382 spettatori, tra adulti e bambini. Questo evento ha chiuso un’edizione che ha visto un notevole incremento degli spettatori, segno del forte legame tra il pubblico valdostano e il teatro di qualità per le giovani generazioni.

Nel complesso, 4.399 persone hanno assistito agli 11 spettacoli in programma, con un aumento del 9,8% rispetto alla scorsa edizione. Il pubblico si è diviso tra 2.294 minori e 2.105 adulti, con una presenza media di circa 400 spettatori per ogni rappresentazione, che si è svolta nel Teatro Cinema Giacosa, la cui capienza massima è di 465 posti. Quattro spettacoli hanno registrato il "tutto esaurito", confermando l’interesse crescente per una manifestazione che, negli anni, è riuscita a conquistare il cuore delle famiglie valdostane.

Non solo la partecipazione, ma anche il gradimento degli spettacoli è stato elevatissimo. Al termine di ogni performance, il giovane pubblico ha potuto esprimere la propria valutazione tramite un QR Code, con tutte le rappresentazioni che hanno raggiunto almeno la media dell’8,50. Ben sette spettacoli su undici hanno superato il punteggio di 9, e ben quattro di questi hanno ottenuto una valutazione superiore a 9,50, segno di una qualità indiscussa.

Il festival ha visto trionfare la compagnia "Teatro Gioco Vita" di Piacenza con lo spettacolo Il più furbo, un adattamento dell’omonimo libro di Mario Ramos. Questo spettacolo ha conquistato il punteggio eccezionale di 9,80 su 10, aggiudicandosi il Premio Foire de Saint-Ours “Enfanthéâtre”, che verrà assegnato il prossimo 30 gennaio da una giuria composta da famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni.

L’edizione 2024/2025 del festival, come già accaduto per le passate, è stata realizzata sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, per il suo impegno a trattare temi rilevanti come l’inclusione sociale, la diversità culturale e i diritti umani. Il sostegno della banca BCC Valdostana – Credito Cooperativo ha inoltre garantito la buona riuscita dell’iniziativa.

L’assessore all’Istruzione, Samuele Tedesco, ha commentato con soddisfazione il successo della manifestazione, sottolineando come "Enfanthéâtre" non sia più una sorpresa, ma piuttosto un obiettivo raggiunto con determinazione dall’Amministrazione. Ha proseguito: "Abbiamo scelto di investire non solo sulla cultura, ma anche su una forma di espressione artistica, il teatro, che negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con l'offerta sempre crescente e pervasiva di altre forme di intrattenimento". Tedesco ha poi ringraziato tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del festival, in particolare la direttrice artistica Fulvia Perrino, per aver contribuito a rendere "Enfanthéâtre" uno degli appuntamenti più attesi nel panorama culturale aostano.

Il festival ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di unire il pubblico giovane e le famiglie attorno a una proposta culturale di altissimo livello, con un'attenzione particolare a temi di grande significato sociale. E con il successo di questa edizione, "Enfanthéâtre" si conferma come un appuntamento irrinunciabile per la città di Aosta e per tutti coloro che credono nel potere educativo e trasformativo del teatro.