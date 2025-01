ÉVANGILE DE DIMANCHE: L' AUJOURD'HUI DE JÉSUS EST AUSSI LE NÔTRE

Le temps ordinaire est le temps de l'accomplissement du pourquoi Dieu s'est fait chair. C'est aujourd'hui que s'accomplissent les écritures, car Dieu ne saurait différer son amour. Oui frères et soeurs, la joie du Seigneur est notre rempart (1ère lecture). L'heure de Jésus s'accomplit aujourd'hui (Évangile). Le don de Dieu nous est donné aujourd'hui. Le thème du jour est l'aujourd'hui. L'Ange du Seigneur annonce une bonne nouvelle aux bergers en leur disant: "Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Sauveur". Dans l'Évangile Jésus accomplit les prophéties d'Isaie en disant: "Aujourd'hui s'accomplit ce passage de L'Écriture que vous venez d'entendre". Comment vivre notre aujourd'hui marqué par la dispersion? Nous sommes appelés à devenir des "Théophile", "Philothée", des personnes qui écoutent la parole et la mettent en pratique.

1. TOI AUSSI TU ES THÉOPHILE.

L'Évangile de ce troisième dimanche comprend deux parties. La première est l'introduction où le destinataire de la recherche raffinnée et approfondie sur l'événement de l'incarnation est un certain Théophile. La seconde partie nous donne la clef de compréhension de la mission du Rédempteur.

Luc introduit son Évangile par ces paroles: "(...), j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus".

Qui est ce Théophile? Seul Luc précise le destinataire de ses recherches sur la vie historique de Jésus. Dans cette introduction, l'évangéliste est mû par la force de la foi et se met à la recherche pour justifier ce qu'il croit déjà en le partageant à cet inconnu qui porte le nom de Théophile. Saint Augustin synthétise cette démarche de la foi à la quête de la raison en cette formule:" il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire". Même si nous ne savons pas qui est ce "Théophile", son étymologie grecque qui signifie l'ami de Dieu nous donne l'idée que toute personne qui aime Dieu, qui attend la réalisation de ses promesses aujourd'hui, qui vit aussi dans l'amour du prochain est en quelque sorte Théophile ou Philothée, ami(e) de Dieu.



2. JÉSUS N'OUBLIE PAS NAZARETH.

La seconde partie de l'Évangile décrit le début du ministère de Jésus. Sa première action est l'enseignement dans la Synagogue. La raison est que la Parole est le sens, la lumière et la vérité de la vie. En effet, comme il le dit au Tentateur, "l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu"(Mt4,4). Sans la parole de Dieu, l'homme perd les repères de son orientation. Jésus est venu nous libérer des ténèbres de cette ignorance. Luc dit que son enseignement suscitait tant d'admiration et tout le monde faisait son éloge. Jésus n'abandonne pas ses racines. Il vint à Nazareth où il a été élevé, grandi. Le monde de la vie nous constitue, contribue à notre réalisation. Je suis fils ou fille de mon peuple, de ma race, de mon éthnie, de ma région sans tomber dans le piège de l'idéologie raciste, éthniste, régionaliste qui divise la famille humaine. Nazareth est présente dans les veines de Jésus. Il est même appelé Nazaréen. Le fils du charpentier et de Marie se souvient du monde vivant et inerte qui l'entourait: les ruisseaux, les montagnes, les pleines, le climat, la maison où il a grandi, les jeunes de Nazareth avec qui il a joué.

Jésus n'est pas un homme déraciné. Il est Dieu dans le monde, avec le monde et pour le monde. Il est Dieu avec nous et nous avec Dieu. Nous pouvons imaginer les émotions de Jésus quand il a vu sa mère, ses cousins et cousines, les personnes de l'entourage qui l'ont vu grandir "en grâce, en sagesse et en sainteté devant Dieu et devant les hommes". Le monde des relations fait partie de ce qui constitue l'humanité de Jésus.

Partout où j'exerce mon ministère sacerdotale, je porte les stigmates de ma Patrie (le Burundi), de ma province (Gitega), de ma zone (Mubuga, Gicaca), les joies et les peines de ma famille. Cette conscience d'être situé dans un monde déterminé nous permet de nous ouvrir au monde, en y portant la Bonne nouvelle de Jésus.



3. C'EST AUJOURD'HUI QUE S'ACCOMPLIT L'ÉCRITURE.

Dans la première lecture, Néhémie, Esdras, les lévites dirent à tout le peuple: "Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Ce jour est consacré à notre Dieu! La joie du Seigneur est notre rempart". Jésus accomplit cette parole car il est consacré par l'onction pour donner à toutes les accablés de la terre la joie. Jésus connaît nos misères multidimensionnelles car son ministère public est précédé par l'expérience de la tentation au désert (Lc4,1-12). Le début missionnaire de Jésus devient concret, réaliste en tant qu'il vient sauver l'homme qu'il connaît en profondeur. Nous pouvons appeler ce début du ministère, son discours programme. Les paroles fondamentales de ce discours sont: la Bonne Nouvelle aux pauvres, la libération des captifs, la restitution de la vue aux aveugles, la liberté des opprimés, l'année de grâce.



Comment Jésus a-t-il réalisé ce programme? Certains candidats à la présidence pendant leur campagne électorale, promettent au peuple affamé, opprimé, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Une fois qu'ils accèdent au tapis rouge, ils oublient leur promesse et continuent à sucer le peuple misérable. Jésus n'enferme pas les interlocuteurs dans l'illusion que bientôt les prisons seront vides, que l'injustice sera abolie et qu'il n'y aura plus de faim dans le monde. Cette interprétation de tendance utopique est erronée. Si nous prenons la parole "pauvre" au sens sociologique et si nous réduisons la mission de Jésus sur le plan social et politique, alors sa mission aurait échoué. Le message que Jésus nous apporte est la libération intérieure dans nos prisons. Jésus touche les blessures de l'homme, console les affligés, donne l'espérance aux désespérés et déshérités de la terre. Il nous apporte la miséricorde du Père aujourd'hui.



4. PRIÈRE POUR LA FIDÉLITÉ À LA PAROLE DU SEIGNEUR.

Seigneur Jésus, ta parole est lumière, vérité et lumière sur nos pas. Elle suscite joie, enthousiasme et espérance car elle touche les profondeurs de nos coeurs et nous libère de nos prisons. Mais cette parole divise aussi ton peuple, car elle démasque nos hypocrisies.



Rends-nous Seigneurs des chrétiens cohérents, courageux, et témoins de ton amour dans le monde. Que ni les difficultés de la vie, ni la peur des incompréhensions, rien ne nous sépare de toi.

Renforce notre unité dans nos diversités, pour que nos charismes ne soient pas objet de division, mais reflet d'harmonie des membres de ton corps mystique, ton Église Seigneur.









Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera