MONTAGNA VDA: RU DE LA PLAINE - Châtillon

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Cervino-Outdoor' è online: navigate nel sito e scaricate l'APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo: oggi andiamo a Châtillon.

RU DE LA PLAINE



Una facile e frequentata passeggiata che unisce Châtillon a Saint-Vincent.



Dopo la prima salita, che passa davanti alla chiesa e costeggia il parco Passerin d'Entrèves (in alcuni periodi è visitabile), si superano le case di Conoz e la sua torre. Da lì a poco si trova l'inizio del ru.

Il percorso si alterna tra sentieri e strada rurale, con qualche tratto asfaltato, offrendo bei punti panoramici sul fondovalle.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e traccia GPS:

https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/ru-de-la-plaine-escursionismo-chatillon/