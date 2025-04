MONTAGNA VDA: A CHAMBAVE ARLIER - CLOUTRAZ

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto "Cervino-Outdoor" è online; navigate nel sito e scaricate l'app.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a CHAMBAVE.

ARLIER - CLOUTRAZ



Percorso completamente nel bosco, da effettuarsi nelle mezze stagioni.

Nella parte alta, dove si attraversa il pendio boscoso, si incontrano diversi piccoli ripiani che venivano utilizzati nel passato per la produzione di carbone.

In alcuni tratti, il sentiero è poco visibile e non molto frequentato, e richiede un minimo di esperienza per essere individuato.

Da non fare quando c'è molta acqua nei torrenti, perché in alto bisogna attraversarne uno che non ha il ponte.

