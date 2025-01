PAPA: la speranza cristiana è un elmo contro le crudeltà del mondo

Di Angela Ambrogetti - ACI Stampa

Non buonismo ma una vera speranza che sia un “elmo” da indossare contro la crudeltà del mondo. Il Papa questa mattina ha salutato cosi I seminaristi e formatori del Seminario Mayor de San Pelagio di Córdoba.

Il Papa ha parlato di tre segnali che segnano la strada nella formazione sacerdotale. La direzione: “ verso il cielo, all'incontro definitivo con Gesù”. Poi i pericoli lungo la strada, e “ in mezzo al dolore di una guerra, alla crudeltà più indegna dell'essere umano, armati dell'elmo della speranza, si può dare testimonianza”. E per questo servano delle aree di rifornimento. E il sostegno é il cibo “nella sua parola e nell'Eucaristia, ci ripara quando pungiamo in mezzo alla strada e ci accoglie quando la stanchezza ci vince e dobbiamo fermarci a fare una pausa. Senza questa speranza, mettersi in viaggio sarebbe pazzesco, ma fidando in Lui non abbiamo dubbi che raggiungeremo il porto desiderato”.

Conclude il Papa: “non pensate mai che seminare speranza sia parole di cortesia o optare per un dolce buonismo. Questa via è la via di Gesù, che conduce alla Gerusalemme celeste, passando per la terra, abbracciati alla croce, e sostenuti da un'infinità di Cirinei. Un percorso in cui non si può avanzare da soli, ma in comunità, guidando, difendendo, assistendo e benedicendo coloro che il Signore ci ha lasciato come compito”.