La Fondazione Fervores si presenta ai valdostani

Il 20 dicembre 2024, nella sala consiliare del Comune di Pont Canavese, è stata ufficialmente costituita la Fondazione Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – FERVORES, un’iniziativa che sta suscitando grande interesse anche nella nostra regione. La fondazione nasce con l'obiettivo di promuovere l'energia rinnovabile in modo solidale e partecipativo, coinvolgendo una rete diversificata di soggetti pubblici e privati. A oggi, la FERVORES conta 28 soci pubblici, tra cui 23 Comuni e 4 Unioni Montane, e 13 soci privati, tra cui 11 imprese locali, 2 enti del Terzo Settore e il GAL Valli del Canavese. Il progetto interessa un'area che si estende su un territorio con 5 Cabine primarie, rendendo il modello molto interessante anche per altre realtà montane e locali, come quella valdostana.

Questa iniziativa, che unisce diversi soggetti con l’obiettivo di sviluppare e promuovere la transizione energetica nelle piccole comunità, ha una forte componente solidale. La CERS (Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale) si distingue per la sua capacità di coinvolgere tutti i membri della comunità, facendo della cooperazione il cuore pulsante del progetto. La sua natura multicabina, che coinvolge più aree connesse a diverse cabine primarie, rappresenta un modello innovativo e scalabile anche per la Valle d’Aosta, dove territori di montagna e piccoli comuni potrebbero beneficiare enormemente di iniziative simili.

Un'occasione per conoscere più da vicino il progetto e le opportunità che offre è l’incontro pubblico che si terrà ad Aosta il prossimo 24 gennaio. Il coordinamento dell'evento è affidato a Massimiliano Kratter, portavoce di Europa Verde Valle d’Aosta, e vedrà la partecipazione di Chiara Minelli, Consigliera regionale di Progetto Civico Progressista, e Marco Bonatto Marchello, Sindaco di Frassinetto e Presidente della Fondazione FERVORES e dell'Unione Montana Valli Orco e Soana. L’incontro sarà un’importante occasione di confronto per tutti coloro che sono interessati a conoscere il funzionamento delle comunità energetiche rinnovabili e solidali, in particolare amministratori pubblici, associazioni, imprenditori, enti del Terzo Settore e tutti i cittadini che desiderano contribuire a un futuro più sostenibile.

L'incontro si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 17:30 presso l'Hotel Duca d'Aosta, in Piazza Narbonne 8, ad Aosta. Un'opportunità importante per approfondire il tema della transizione energetica locale e scoprire come realtà come la FERVORES possano fungere da esempio per la Valle d’Aosta, una regione che, purtroppo, è ancora lontana dal raggiungere l’autosufficienza energetica, ma che grazie a iniziative come questa può tracciare un percorso di sviluppo più ecologico e solidale.

Un invito, quindi, a partecipare a questa iniziativa che promette di essere un punto di partenza per nuovi progetti e collaborazioni sul territorio, non solo nell’ambito energetico ma anche in vista di una maggiore inclusione sociale e sostenibilità.